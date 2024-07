Vučević: Tekst Kurtija u Njujork tajmsu je katalog neistina. Srbija je stub stabilnosti

BEOGRAD – Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je Srbija stub stabilnosti na Zapadnom Balkanu, i da svaku optužbu o drugačijim namerama Beograda treba apriori odbaciti kao lažnu vest, posebno kada takve tvrdnje dolaze od predstavnika privremenih institucija samouprave u Prištini.

On je tako reagovao na autorski tekst premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija za Njujork tajms u kome je izneo tvrdnju da bi otvaranje novog fronta na Balkanu odgovaralo Rusiji i Srbiji i da bi to omogućilo Srbiji da pokuša da, kako navodi, „osvoji teritoriju agresijom“.

Vučević ističe da Priština svojom šovinističkom ideologijom i jednostranim potezima usmerenim protiv srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji svakodnevno potvrđuju da su oni sami jedina pretnja regionalnom miru.

„Tekst Aljbina Kurtija u ‘Njujork tajmsu’ je katalog neistina i pokušaj traženja alibija za anticivilizacijsko i nečovečno postupanje prema Srbima na Kosovu i Metohiji, a iz samog tona tekst izbija ogoljen i patološki prezir prema svemu srpskom, čime Kurti zapravo otkriva svoju ideološku matricu, koja se ne može opisati drugačije nego kao politika mržnje“, rekao je Vučević.

Dodaje da iskrivljen narativ o prirodi separatističkog pokreta na Kosovu i Metohiji, koji je i jedini izvor svih problema sa kojima se suočavamo na Kosovu i Metohiji od 1999. godine do danas, i hvalospevi o NATO-u kao spasiocu albanskog naroda, nemaju nikakve veze sa istinom, trenutnom situacijom na terenu.

Kako je naglasio Srbija je širom sveta univerzalno prepoznata kao uspešna i napredna država, kao i motor razvoja regiona zapadnog Balkana, zbog čega „patetični i arhaični Kurtijevi propagandni narativi ne mogu da imaju efekat kakav su možda imali pre dve i po decenije“.

Prema Vučevićevim rečima opredeljenje za mir i stabilnost se dokazuje demokratskim ponašanjem, poštovanjem ljudskih prava i konstruktovnošću u dijalogu koji Beograd i Priština vode uz posredovanje EU, a Kurti podbacuje na svim tim poljima, čime dokazuje da je izazivač neprilika, a ne neko kome je stalo do mira i stabilnosti.

„Njegova paskvila u ‘Njujork tajmsu’ je dokaz da on nije odmakao daleko od marksističko-enverističkog ekstremiste koji je prevrtao kamione sa srpskom robom, spaljivao na lomačama keksove i čokolade proizvedene u Srbiji, i nasilno nastupao čak i prema političkim neistomišljenicima albanske nacionalnosti uvevši praksu upotrebu suzavca umesto upotrebe argumenata“, rekao je premijer Srbije.

Vučević je rekao i da kada govorimo o žrtvama albanskog separatizma na Kosovu i Metohiji, Kurti bolje neka odgovori zašto gotovo četvrt miliona Srba i drugih nealbanaca prognanih sa Kosova i Metohije do danas nema mogućnost da se vrati kući.

(Tanjug)