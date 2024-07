OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE: Evo koliko zlata je kupila Narodna banka

Predsednik Srbije Alakesandar Vučić potvrdio je, gostujući u Nacionalnom dnevniku televizije Pink da Srbija u prvom kvartalu ima 4,7 odsto BDP i da je najbrže rastuća ekonomija u Evropi.

– Narodna nanka Srbije u petak kupila 5 tona zlata, u vrednosti 3,3 milijarde evra. To je za nas dodatak finansijskoj sigurnosti koju smo već obezbedili. Hoćemo da budemo sigurni i u najtežim vremenima, i zato ćemo kupovati zlato od svakog viška novca koji budemo imali. to je dobra vest za građane – rekao je i dodao da sada imamo 46,5 tona zlata što je za nas dodatak finansijskoj sigurnosti koju smo već obezbedili

Predsednik je govorio o monstruoznim pretnjama njegovom sinu Danilu, ali i ostalim aktuelnim i važnim temama za našu zemlju.

– Oni za ovo kažu da je kritička reč, nemam ništa protiv toga što oni kažu, ali ajde da analiziramo malo. Ovaj čovek govori o Boru i majdanpeku sa gađenjem Nije bitan on kao on, nego njihova matrica, oni tako rade. Govorite o Majdanpeku i Boru sa gađenjem, i to govore kao najgorim mestima na svetu. Da nije runika ne bi bilo niMajdanpeka, a teško da bi se razvio Donji Milanovac. Bor ima značajno vee plate od mnogih gradova u Srbiji upravo zahvaljujući tom rudniku. Druga je stvar što neki ljudi polaze od sebe pa im je nezamislivo da rade urudniku.

– Oni misle da im oduzmemo svu imovinu. Stvarno? A da mi ne oduzmeš ono što je stečeno posle 2008. ili 2012? A šta da mi oduzmeš? Dnevnice nisam primao ovih dvanaest godina ni jednu. Svi u Vladi uzimaju dnevnice, dežurstva, nikada ništa nisam uzeo, nisam jedan odmor sveukupno iskoristio 12 godina. Onda dolazite do toga „e ako se još nešto bude, pa tuširanje uranijumom“, to je valjda lepo i duhovit je i pametan i hrabar. Nije problem, sutra da me ubiju biće mnogo njih koji će da slave, ali to ne govori o meni, nego o njima.

– Oni procenjuju gde idu a gde ne idu sa njim, a ne Danilova želja. On svoje troškove sam podmiruje. To je još jedan neozbiljan pokušaj, kao da ja čeznem… najviše bih voleo da sam mogu da sednem u automobil – rekao je Vučić govoreći o napadima na sina Danila i dodao:

– Na žalost, nisam upoznat sa činjenicom da mi imamo uranijum, voleo bih da imamo, pošto vidim koliko ga Rusija izvozi i koliko je važan za njih. Uranijum nemamo, ali imamo litijum. Zajednička snaga celog regiona zavisi od toga, i zbog toga sam mnogo srećan.

– Za uvrede, ne znam ni šta bih mu rekao i odgovorio. Ti ljudi misle kad dođe do promene vlasti, da će neko da beži da se sklanja, a onda će oni nekoga da tuku i ne znam šta da rade. Ovo nema nikakve veze sa mojim poslom. Upravo i obrnuto proporcionalno je onome što bi trebalo da rade. Mnogo više će da kriminalizuju moju porodicu, da napadaju sve njene članove, starijeg sina i brata posebno. Postalo je normalno.

„Nikada više Vučić na ova brda oko Sarajeva, na koja je pucao snajperom, neće moći. Ovo je jedan istorijski proces pravljenja države i mi ga uspešno vodimo. Dobili smo težak zadatak, u Dejtonu je neko strašno pogrešio, znamo i ko je. Ne želim da se vraćam na to. Lakše bi bilo sad od početka napraviti da nije Dejtona“, izjavio je Halezda tokom gostovanja na jednoj sarajevskoj televiziji, na šta se predsednik Vučić sada osvrnuo.

– Skupili se neki pa rešili da nešto pišu. Pustite te gluposti. Neće krug 99 da ukine Republiku Srpsku – naglasio je predsednik.

– Jedno je pucanje iz snajpera u Sarajevu, a druga je za mene mnogo ozbiljnija. Ovo drugo što je rekao bio je sasvim iskren. Pitam O’Brajena i sve, što niste reagovali na ovo? Srbi hoće da čuvaju Dejtonski sporazum, a drugi viču da je loš. Jesmo to čuli? Pa ko onda urušava mir u BiH? Ko onda hoće nešto drugo u BiH osim mira i zajedničkog života? Ja ne mislim da to hoće Bošnjaci ali mislim da to hoće njihovo rukovodstvo i neki sa Zapada koji misle da mogu da se igraju vatrom. On čovek mrtav-ladan dođe i kaže mi znamo ko je pravio greške po tom pitanju… Uz veoma slabog Miloševića ovde, koji je u tom trenutku bio „hajde da ja ostanem na vlasti“. Samo da vidim hoće li sad Amerikanci da reaguju na ovo.

– Helezu ako sam ja koristio snajper i pucao po Sarajevu, samo jedan maleni dokaz neka pokaže i ja istog dana nisam više predsednik. A ja pozivam tebe, lažove jedan, da ako to ne dokažeš podneseš ostavku na svoju mnogo nižu funkciju. To se ljudi nikada nije dogodilo, izmislili su sve. To je stativ od kamere.

– Danas Konaković, ministar spoljnih poslova BiH saopštava da sve što je Srbija uradila, uradila je u skladu sa svim procedurama i zakonima. Tu vest niste videli. Dva dana su lagali i obmanjivali javnost.

(Pink)