Kačarevo: Dom kulture zaokružio ciklus radionica slikanja i pustovanja vune

Kačarevački Dom kulture u okviru „Kulturnog leta 2024“ kroz organizaciju ciklusa Kreativnih i umetničkih radionica za odrasle, koje su počele sa radom početkom juna, ponudio ljubiteljima umetnosti da se i sami oprobaju u slikarskom stvaralaštvu ali i u savladavnju tehnike, danas već zaboravljenog zanata – pustovanja odnosno valjanja vune.

Direktorka Doma kulture Veronika Kerekeš Stevanovski navodi da su od 6. juna u prelepom ambijentu biblioteke, organizovane i kreativne i umetničke radionice, naizmenično svake nedelje, sve do 11 jula.

– Tako smo zaokružili jedan uspešan ciklus kreativnog rada, učenja, druženja i zadovoljstva. Kreativnu radionicu, stare tehnike rada sa vunom, koja se zove pustovanje, vodila je umetnica iz Pančeva, Anka Škembarević, dok je slikarsku radionicu pod nazivom „Otkrij umetnika u sebi i uživaj“, držala renomirana pančevačka slikarka Jelena Badnjevac Ristić. Interesovanje za ovu vrstu umetničkog rada je bilo stvarno iznenađujuće, pa je ponekad biblioteka bila mala da primi sve zainteresovane sugrađane iz Kačareva i Pančeva. Šta reći, zaista smo uživali u radu , saznavanju i osvajanju novih svetova, druženju, razmeni iskustava, tako da smo naziv radionica opravdali na najbolji mogući način – navodi ona.

Ističe da je kreativne radionice pustovanja vune, maestralno je vodila Anka Škembarević.

– Prvo smo se upoznavali sa tim starim i pomalo zaboravljenim zanatom. Nekada je to bio zanat za izradu odeće, obuće, kapa, jer se odeća tkala od pamučnog konca ili pravila od vune valjanjem ili pustovanjem, štrikanjem, tkanjem. Sve su to bili prirodni materijali. Sada pokušavamo da obnovimo sve to, a kako su se vremena promenila i život krenuo drugim ubrzanim tokovima, tako su i predmeti koje kreiramo i pravimo u skladu sa novim vremenom i potrebama. Prvo smo pokazali način rada sa vunom, takozvano mokro pustovanje, oblagali sapune vunom, koji su jako zdravi za kupanje, služe kao piling za kožu, potpomažu cirkulaciju, te se mogu koristiti i u terapeutske svrhe. Pravili smo i ukrasne predmete, broševe u obliku cvetova, ptičica, životinjica. Druga radionica je bila posvećena izradi upotrebnih predmeta, kao što su futrole za mobilne telefone, naočari, mali novčanici, dok je treća bile predviđena za drugi način pustovanja, takozvano suvo pustovanje i opet su pravljeni razni ukrasni predmeti. Tako smo zaokružili celinu upoznavanja sa tehnikom, a ujedno i uspešno napravili malu kolekciju raznoraznih predmeta, koje ćemo koristiti i na kraju i izložiti – kaže direktorka.

Prema njenim rečima, druga serija radionica posvećena je slikanju, osnovama slikanja sa uljanim bojama.

– Rad sam osmislila tako da prvo krenemo sa minijaturama, najvećeg formata 20 do 20 cm. Prvo smo osvajali tajne crteža, pa smo onda slikali bojama i to isključivo četkicama raznih debljina i sastava u zavisnosti od motiva i površina koje smo oslikavali. U radionicama je bilo baš pravih početnika, koji od osnovne škole nisu ništa naslikali, preko onih koji su trenutno u školi , učenici su i znaju, dosta o slikanju, ali ne i radu sa uljanim bojama ,pa sve do onih koji već godinama rade samnom u slikarskim radionicama i već poseduju znacajno iskustvo i snalaze se vrlo dobro sa raznim slikarskim tehnikama. Kako je bilo samo tri radionice, fokusirali smo se isključivo na rad tehnikom uljanim bojama, ali smo tokom rada menjali teme slikanja u zavisnosti od trenutne ispiracije aktuelnih motiva i nekih davnašnjih želja da se nešto naslika – kaže Veronika Kerekeš Stevanovski.

Poslednja radionica održana je 11. jula, iako je temperatura napolju bila tropskih skoro 40 stepeni.

– Ni ta vrelina nije nas mogla sprečiti da se okupimo u priličnom broju i da sa ljubavlju i zadovoljstvom uradimo još jednu minijaturu u nizu. Tako smo zaokružili ovaj ciklus koji smo uspešno odradili i na opšte zadovoljstvo organizatora, učesnika i voditelja radionica priveli kraju Sledeće nedelje, 18.jula , četvrtak, u 19 časova u Velikoj sali Doma kulture Kačarevo, biće upriličena samostalna izložba slika Jelene Badnjevac Ristić Neka nova snoviđenja, i tako ćemo zaokružiti jedan deo započetog ciklusa. Pored slika sa već prepoznatljivim Jeleninim motivima , biće izložene i sve slike iz ciklusa sa pustovanom vunom u kombinovanoj tehnnici, Videćete i zašto. Svi ste pozvani –navodi ona.

(Pančevac/J. Filipović)

