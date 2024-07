Vrućine na vozače utiču kao da su pod dejstvom alkohola: Savetuje se odmor na svaka dva sata

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja izjavio je danas da su istraživanja rađena u inostranstvu pokazala da vrućine na vozače utiču kao da su pod dejstvom alkohola, u smislu da nisu fokusirani na vožnju i da ne primećuju određene detalje u vožnji koje bi trebalo da primete.

Kada su u pitanju duge vožnje, Okanović je za Tanjug rekao da je preporuka lekara da vozači prave pauzu na najviše dva sata, odnosno onda kada osete potrebu za odmorom ukoliko je to u kraćem roku od dva sata.

– Nekoga već posle 15 minuta može da stigne kriza iz nekog razloga, pa ne treba da čeka ta dva sata. Nemojte testirati granice svoje izdržljivosti, mnogi su nastradali, mnogima su porodice nastradale zbog toga što su rekli sebi ‘ma mogu ja to’. Čim osetite prve znake umora zaustavite se na prvo bezbedno mesto i odmorite se – poručio je on.

Dodaje da kafe i energetski napici mogu da budu samo kratkotrajna prva pomoć do prvog bezbednog mesta za odmor.

Na pitanje koliko je opasno da deca leže na zadnjem sedištu u toku vožnje, Okanović je istakao da deca u Srbiji već duži vremenski period najviše stradaju ne kao pešaci ili vozači bicikla, nego kao putnici u automobilu zato što nisu bili u bezbednosnim sedištima.

– Nemojte da mislite da je za vaše dete tragedija ukoliko odavde pa do Tasosa sedi u dečijem sedištu. Dete to može da izdrži bez problema, dete takođe može i lepo da spava u dečijem sedištu. Time što pravite tu vrstu udobnosti svom detetu rizikujete da ostanete zauvek bez vašeg deteta jer ne znate ko vam dolazi u susret – objasnio je on.

Ukoliko dođe do prevrtanja autobombila a da dete nije u bezbednosnom sedištu, već u nekom improvizovano krevetu, Okanović napominje da će dete biti katapultirano van automobila i stradaće.

(Ona.rs/Tanjug)

