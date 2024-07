ZENDEJA PRIŠLA ĐOKOVIĆU Glumica se izvinila srpskom teniseru, a njegov odgovor je sve oduševio

Noć pred zvanično otvaranje Olimpijskih igara u Parizu, najbolji teniser sveta Novak Đokovićbio je gost na gala večeri „Luj Viton Fondacije“ na koju je došao sa suprugom Jelenom.

Događaju su prisustvovale brojne poznate face, dok je Novak privukao ogromnu pažnju svojim dolaskom. Jedna od onih koja se oduševila što je videla Đokovića bila je i popularna glumica i pevačica Zendeja.

Slavna lepotica je u poslednje vreme u centru pažnje zbog uloge u filmu „Challengers“, dok je trenutak druženja sa Đokovićem iskoristila kako bi mu se izvinila zbog toga što u pomenutom filmu njene teniske veštine nisu bile sjajne. Ipak, Novak ju je oduševio reakcijom:

„Ne, super je. Sviđaju mi se ti pokreti“, poručio je Novak.

Zendaya preemptively apologising for the tennis skills in Challengers and Djokovic graciously saying “No, it’s great. I love the moves” pic.twitter.com/HJaXTNk84z

— Ara (@lefilmara) July 25, 2024