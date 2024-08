TREĆI UPISNI KRUG U SREDNJIM ŠKOLAMA: Zanatski smerovi sve popularniji

Prema zvaničnim podacima, u srednje stručne škole ove godine se upisalo više đaka nego ranije. Posebno je interesantno to da na zanatskim smerovima, koji su danas traženi na tržištu, ove godine ima mnogo više đaka.

Razlog je jednostavan – deca su birala smerove koji im donose siguran posao i dobru zaradu. Direktori škola kažu da su se deca ove godine pri izboru škole vodila tržištem – birala su smerove koji nude siguran posao i dobru platu.

Da podsetimo, danas je na tržištu rada najveća potražnja za vodoinstalaterima, keramičarima, zidarima, odnosno građevinskim radnicima svih profila, jer građevinska industrija beleži u Srbiji najveći rast i godinama se uvoze radnici iz susednih zemlja, ali i iz Turske i Indije. Zanimljivo je to da se građevinske firme još uvek teško odlučuju za dualni model obrazovanja. One uglavnom daju stipendije, kredite, ali nisu raspoložene da uđu u bilo kakav partnerski odnos sa školama i učenicima.

Podrška države

Osmaci koji su se odlučili za zanate tokom školovanja (pojedini smerovi zanatlija) imaće i određene privilegije, pa ima i onih koji smatraju da i to može biti jedan od razloga zašto je neko upisao za molera i vodoinstalatera. Naime, u Konkursu za upis učenika u srednju školu objavljena je lista od 28 deficitarnih zanimanja u Srbiji. Na listi su se našli: tehničar za metalurške tehnologije, bravar-zavarivač, operater mašinske obrade rezanjem, auto-električar, operater osnovnih građevinskih radova, polagač obloga, stolar, poslastičar, kuvar, pekar, izrađivač hemijskih proizvoda, obućar, industrijski krojač, modni krojač itd. Vlada Srbije je donela odluku da učenike koji upišu te smerove stimuliše sa 5.000 dinara mesečno, odnosno taj iznos će primati devet meseci u godini. Vredi istaći da je reč o profilima na kojima se nastava odvija po dualnom modelu.

Pored državne stimulacije, oni na mesečnom nivou dobijaju i nadoknadu od kompanija po Zakonu o dualnom obrazovanju. Za jedan dan prakse nedeljno u kompaniji (četiri dana mesečno) dobijaju na kraju meseca 4.500 dinara. U višim razredima, kada se praktična nastava obavlja po dva ili tri dana, na račun može da im legne 9.000 dinara, odnosno 13.500 dinara mesečno.

Konfuzija zbog naziva

Pa ipak, na određenim smerovima je došlo do pada upisa, a kao razlog se navodi to što su roditelji i đaci bili zbunjeni nazivima profila. Naime, operateri osnovnih građevinskih radova su nekadašnji zidari, tesari, armirači, koji su po novoj standardizaciji objedinjeni u jedno zanimanje. I verovatno to izaziva malu zabunu kod roditelja i dece. Isti slučaj, konfuziju u glavama dece i roditelja, stvorila je promena u nazivima zanimanja keramičar – sada je to „polagač obloga”, ili dekorateri zidnih površina (nekada moleri). Maturanti pančevačkih osnovnih škola koji nisu uspeli da se upišu u ovom roku, s novim listama želja mogu to da učine u narednom upisnom krugu, koji je zakazan za 22. i 23. avgust. Prema podacima Okružne upisne komisije, mesta ima u Poljoprivrednoj školi „Josif Pančić”, i to na četvorogodišnjim smerovima poljoprivredni tehničar i poljoprivredni tehničar digitalnih tehnologija. Pored toga, u ovoj školi ima slobodnih mesta za cvećara, a još četrnaest đaka može da upiše smer rukovalac poljoprivredne tehnike. U Mašinskoj školi „Pančevo” je ostalo upražnjeno nekoliko mesta na smeru mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje (četvorogodišnji) i na smeru mašinski tehničar motornih vozila. Na trogodišnjem smeru instalater vodovoda, grejanja i klima-uređaja takođe ima mesta, kao i na trogodišnjem smeru operater mašinske obrade rezanjem (šest mesta). Kada je reč o Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla”, slobodnih mesta ima na smeru serviser termičkih i rashladnih uređaja. U Tehničkoj školi „23. maj” nije popunjen smer za mesara.

(Pančevac/Z.S.)

DRUGA ŠANSA ZA INDEKS: Upis na fakultete BU nije gotov