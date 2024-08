Srbija može da pobedi Amerikance: Srpska košarkaša legenda o predstojećem meču orlova i Amerikanaca

Čačak – Nema tog Srbina na kugli zemaljskoj koji sinoć nije ispratio rezultat košarkaške utakmice Srbija – Australija. Orlovi su prošli u polufinale Olimpijksih igara, ali ih tamo čeka jako težak i uvek nezgodan protivnik – američki dream team. Povodom očekivanja od ovog istorijskog susreta oglasila se i živa legenda srpske košarke, Čačanin Radmilo Mišović. Jedan je od retkoh koji tvrdi da Srbija može savladati Amerikance.

– Mi sa malo boljom igrom imamo velike šanse da dobijemo Amerikance iako to ljudi ne shvataju za ozbiljno. Ovo su za mene najbolji igrači, jer bolji za nas ne postoje. Mnogi igraju u Americi i imaju značajne uloge i ne mogu da verujem da ne mogu da igraju bolje i da naprave rezultat. Za mene je to realnost i to može da se dogodi. Nikada tako slabo ne možemo igrati kao sinoć i kao prošlu utakmicu”, rekao je za RINU Mišović.

On dodaje da bi srpska klupska košarka bila na znatno višem nivou, da u njoj igraju samo domaći igrači.

– Svi naši košarkaši klubovi imaju strance u svojim redovima. Uslovno rečeno, naša liga ne vredi ničemu jer naši igrači nemaju šanse da igraju u toj ligi, već igraju strnaci. Sa tim treba prekinuti, ako želimo prosperitet naše košarkaške reprezentacije”, kazao je Mišović.

Prema Mišovićevim rečima, u sportskim savezima konačno se zna red.

– Mi imamo strategiju što se tiče državnog tima, ja sam par puta na tu temu davao izjave. Predsednik Vučić je toliko uradio za te sportske saveze u Srbiji, tako da je i košarka morala da uđe u tu kolotečinu. Prema tome tu se red zna i vidi”, zaključio je Mišović.

Radmilo Mišovič je jedan od najboljih strelaca svih vremena i košarkaš koji je na jednoj utakmici postizao 50 poena u vreme kada još nije bilo trojki. Za njega je Dragan Kićanović, kada je proglašen za najboljeg košarkaša Evrope kazao da on nije najbolji jer na Moravi postoji jedan koji je bolji, a to je Radmilo. I danas se ova dvojica divova često sretnu i popiju kafu.

(Pančevac/RINA)

