Nemojte da plaćate kazne zbog kašnjenja: Uskoro ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu

Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2024. godine za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 14. avgusta, jer se prema Zakonu o porezima na imovinu, ta obaveza plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto.

Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica.

Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.

Porez se plaća u četiri rate, od kojih je prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra.

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je samo Dina karticom moguće bez provizije izmiriti poreske obaveze na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija.

Kako ističu u centralnoj banci, Dina karticom, bez provizije, moguće je platiti porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika, na šalterima Uprave.

Isto tako, na šalterima Uprave za trezor, Dina karticom mogu se, uz niske provizije, izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava i onima koji imaju podračune u Upravi za trezor, kao i onima koji imaju račune u poslovnim bankama (mogu se platiti računi za struju, računi preduzeća JKP „Infostan tehnologije”, JKP „Informatika” Novi Sad, Telekom a.d. i sl.).

NBS dodaje da se porez na imovinu fizičkih lica možete izmiriti i jednostavnim skeniranjem IPS QR koda na rešenjima, putem mobilne aplikacije banke u kojoj imate račun.

