ZATVORSKA KAZNA ZA ODGOVORNE Bivši spasilac o tragediji srpskog sportiste na „Crossfit Games“

Srpska sportska javnost ostala je potresena vešću da je srpski sportista Lazar Đukić nastradao tokom takmičenja na „Crossfit Games“.

Tragedija se dogodila u Fort Vortu u Teksasu, a prema navodima, Lazar je izgubio vazduh neposredno pre cilja tokom završnog plivačkog segmenta u jezeru, i nažalost, nije uspeo da ispliva.

Sada se oglasio i bivši spasilac Adam Maler, koji je gledao tragediju.

– Bio sam spasilac dok sam bio u HS-u. Tri godine sam čuvao lokalno jezero. Nemate pojma koliko sam ljut, gledam ovaj video gde je jasna aktivna žrtva davljenja. Ovo bi trebalo da rezultira tužbama i zatvorskom kaznom za odgovorne ljude – napisao je Maler.

I was a lifeguard while in HS. For 3 years I guarded at a local pond. You have no idea how incensed I am watching this video where there is a clear active drowning victim. This should result in lawsuits and jail time for the people responsible. #CrossFit pic.twitter.com/fIEHXGIHlw

— Adam Mahler (@MahlerAdam) August 8, 2024