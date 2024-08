VEOMA TOPLO: Drugog dana vikenda do 37 stepeni

U nedelju, ali i čitave naredne sedmice veoma toplo u Srbiji. Poslednjeg dana vikenda jutarnja temperatura od 13 stepeni do 21 stepen, najviša dnevna od 34 do 37.

Oblačni sistemi sa Atlantika premeštaće se severnije od našeg regiona. U Srbiji će biti vedro, a sa juga će stizati veoma topao vazduh. Malo je vlage u toj vazdušnoj masi pa ćemo vrućinu lakše podnositi.

U nedelju pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne povremena promenljiva oblačnost. Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 34 do 37 stepeni.

Prvog dana radne nedelje sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 35 do 38 stepeni.

I u utorak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša od 35 do 40 stepeni.

Pretežno sunčano i veoma toplo i u sredu. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 35 do 38 stepeni.

Razdražljivost i pospanost moguće meteoropatske reakcije Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na osetljive osobe, naročito na reumatičare i srčane bolesnike. Razdražljivost i pospanost su moguće meteoropatske rekcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i zaštita od UV zračenja.

(Pančevac/RTS)

Sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena

Počinje toplotni talas: Sveže jutro, u toku dana toplije