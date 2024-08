Humanitarac Marko Nikolić u novoj misiji: Planira da pređe 2.500 kilometara da bi prikupio novac za lečenje dece

Kako bi prikupio novac potreban za kupovinu aparata, koji će se koristiti tokom lečenja dece obolele od raka, Vranjanac Marko Nikolić krenuće u novu humanitarnu avanturu.

Za mesec dana planira da sa svojim prijateljem pređe 2.500 kilometara kajakom, biciklom i trčanjem i tako sakupi 100.000 evra.

Aparat će donirati Univerzitetsko kliničkom centru Niš.

Trčanje iz Niša do Atine, osvajanje vrha Kilimandžaro, trčanje 1.400 kilometara kroz Maroko – ovo su bile tri humanitarna podviga Marka Nikolića zahvaljujući kojima je prethodnih nekoliko godina sakupljao novac za lečenje obolele dece.

Uskoro sledi njegova četvrta akcija u kojoj će mu se pridružiti prijatelj iz Crne Gore, a ističe da je ta akcija i najveća do sada.

Plan je da pređu 2.500 kilometara kako bi sakupili novac za aparat koji će im pomoći u lečenju dece obolele od raka, a on košta oko 100.000 evra.

Aparat će biti doniran Univerzitetskom kliničkom centru, gde se ova deca leče.

U pitanju je aparat za anesteziju sa pratećim pacijent monitorom i infuzionom pumpom za upotrebu u magnetnom polju, koji služi za praćenje vitalnih funkcija dece tokom snimanja magnetnom rezonancom.

Marko je kroz saradnju sa NURDOR-om došao do toga da se novac sakuplja za baš ovaj aparat.

Kaže da 1. septembra kreće njihov sportsko-humanitarni poduhvat, da imaju strah ali i veliku veru.

„Krećemo veslanjem iz Ulcinja, plan je da prelazimo između 40 i 50 kilometara dnevno. Kada budemo završili u Tivtu, odatle krećemo biciklom. Odatle ćemo da pređemo celu Crnu Goru, a zatim prolazimo kroz celu zapadnu, do cele severne Srbije. Iz Subotice krećemo kroz celu istočnu Srbiju do Vranja, a iz Vranja kreće trčanje kroz celu Centralnu Srbiju“, rekao je on.

Marko kaže da ovako nešto niko do sada u Evropi i svetu nije uradio, da je nemoguća misija, ali da će da se potrude da je odrade.

„Ovo sve radimo da bismo skrenuli pažnju, animirali javnost i apelovali na javne ličnosti, političare, ceo Balkan da nam se pridruže u zajedničkoj borbi i ja mislim da jedino zajedno, ujedinjeni možemo da spasimo naše male heroje, našu decu“, dodaje on.

Osim njegovog prijatelja Balše Zajića, sve vreme tokom puta u kamperu će kao pratnja biti vozač i terapeut.

U kamperu će biti postavljena i kutija te će ljudi koji ih budu sretali tokom prolaska kroz mnoga mesta, moći i da doniraju novac.

Dodaje da će svi oni koji žele moći da pomognu i uplatom novca na račun njegove humanitarne fondacije „Zajedno možemo“.

Sve detalje u vezi sa tim objaviće 1. septembra kada bude krenuo u avanturu.

Inače, biće pokrenuta i aplikacija preko koje će uživo moći da se prati čitava njihova akcija, a detalje o tome će Marko postaviti na društvenim mrežama pre samog puta.

Pozvao je sve ljude dobre volje da im se pridruže i pomognu.

(Euronews)