PEŠICE 400 KM DO MANASTIRA OSTROG: Hodočašće Milana Bejića za obolelu decu! Svaka čast

Milan Bejić u danas 17. avgusta u 18 sati iz Boljevca kreće pešice do Manastira Ostrog. Pred njim je put dug nekih 400 kilometara i kaže da se nada da će to, uz Božju pomoć, preći za desetak dana, možda i kraće, što će zavisiti od vremenskih prilika.

Milan živi u selu Bogovina, zaseoku Trijangla, radi u rudniku mrkog uglja Bogovina četiri godine od kojih već dve godine vozi dizel lokomotivu koja služi za dopremu repromaterijala. Osim što je zaposlen u rudniku bavi se i eksploatacijom drva, ćumura, bavi se poljoprivredom, igra fudbal za bogovinski sportski klub, radi i kao di-džej, a za sve ovo treba i dosta energije. 23. avgusta napuniće 28. godina, još uvek nije oženjen. Vernik je. Od ideje da krene put Ostroga do realizacije prošlo je kaže dve nedelje.

Hodočašće je posvećeno oboleloj deci – Da bi ovaj moj put imao još nekog dodatnog smisla ovo hodočašće posvetiću svoj deci oboleloj od raka i od ostalih težih bolesti. Sav prikuljeni novac daću nekoj fondaciji, kaže Milan. Žiro račun je 205900102205284421 kod Komercijalne banke.

-U zadnjih mesec i po dana su mi se desile neke stvari u porodici pa sam se jedno jutro probudio sa čvrstom idejom da učinim nešto dobro. A na umu mi je bio samo Manastir Ostrog. Samim tim što sam i rođen na ovom postu, koji sam započeo 14. avgusta, postiću i za vreme celog hodočašća. Planiram dnevno da prelazim po četrdesetak kilometara minimalno. Planirao sam da pred ovu svetinju stignem za devet dana – kaže Milan.

Dodaje da su ga, nakon sopštenja da pešice ide do Ostroga, svi podržali, počev od porodice do drugara, kolega, rodbine… Za put se spremao i psihički i fizički.

– Svi su mi rekli da je to prelep gest. Živim sa majkom i bakom pa im je moja odluka na početku bila malo čudna, ali kako se približava dan mog polaska one su nekako sve srećnije. Brinu kako ću proći na putu. Inače, prošle godine sam prvi put posetio Manastir Ostrog, ali sam išao kolima do tamo. Sada krećem pešice, izabrao sam rutu pešačenja preko Kopaonika. Poneću lampu, nož, upaljače, hepo kocke, nešto od odeće, dva para patika, bebi puder zbog žuljeva, vreću za spavanje… Sa sobom nosim i dve zastave, zastavu Srbije i zastavu rudnika Resavica. Konsultovao sam se i oko ishrane u toku puta pa ću konzumirati bademe, kikiriki koji je dobar za zglobove, i slično. Mislim da sam fizički spreman za put jer treniram fudbal i fizički sam privatno jako aktivan. Psihički sam još spremniji. Daću sve od sebe da ispunim svoj cilj, ističe Milan i dodaje da očekuje neponovljivo iskustvo puno spokoja i radosti.

Ovaj mladić pokloniće se moštima Svetog Vasilija, a po njega će doći rođak sa svojom porodicom.

Svetinja do koje će pešačiti Milan posvećena je Svetom Vasiliju Ostroškom, jedan je od manastira najpoznatijih i najposećenijih u Srpskoj pravoslavnoj Crkvi.

Manastir Ostrog i isposnica u kojoj se podvizavao Sveti Vasilije i u kojoj počivaju njegove mošti, decenijama važe za sveto mesto u kojem bolesni traže i nalaze Božju milost i put do isceljenja duše ili tela.

(Espreso)

