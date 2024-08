Dačić objavio nove detalje o smrti vehabije Senada Ramovića: Tokom hapšenja pucao na policiju

BEOGRAD -Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić zvanično je jutros, gostujući na TV Prva potvrdio da je vehabija Senad Ramović Becan noćas likvidiran u zajedničkoj akciji BIA i MUP na području novopazarskog sela Hotkovo.

Dačić je naveo da je vehabija Senad Ramović prilikom hapšenja pucao na policiju, a da su ga nakon toga pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) ubili u selu Hotkovo blizu Novog Pazara.

Dačić je na televiziji Prva rekao da je Ramović bio u bekstvu nakon što se desio teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu i da se u jednom momentu krio na Kosovu i Metohiji.

„Akcija policije se desila noćas u selu Hotkovo blizu Novog Pazara. To je njegovo selo, ali on nije bio u svojoj kući. Oni koji su mu pomogli u skrivanju otkriliu su nadležnim državnim organima gde se on tačno nalazio“, izjavio je ministar.

„U pitanju je zajednička akcija BIA i MUP i VJT u Novom Pazaru“, rekao je Dačić.

On je rekao da je u pitanju bila akcija hapšenja Becana, koji je bio u bekstvu, posle terorističkog akta kod ambasade Izraela u Beogradu.

Dačić je rekao da postoje informacije da je Becan nakon terorističkog napada pobegao na KiM, ali da je noćas pronađen u Hatkovu.

„To je inače njegovo selo, ali nije bio u svojoj kući. Pronađen je u kući koja je bila nekoliko stotina metara od njegove“, rekao je Dačić i dodao da je kuća u vlasništvu Becanovog zeta, koji je trenutno u zatvoru.

„Prilikom hapšenja je pucao na policiju, ispalio je tri, četiri hica, i pripdanici jedinice su ga likvidirali“, rekao je ministar.

Dačić je rekao da je BIA locirala Becana, da su službe koordinisano reagovale i pripremale njihovo hapšenje.

„Ta akcija se desila sinoć kasno i ovo je sada zvanična potvrda“, rekao je Dačić.

Ministar je podsetio da je nakon terorističkog napada na ambasadu Izraela kako je pokazivao snimke pretresa stana, to je bio Becanov stan.

„Sećate se zastava i prizora uz ne znam koliko noževa, mačeva i svega ostalo što je pronađeno u stanu. On je nakon toga pobegao na KiM, sada se vratio i zahvaljujući obaveštajnim informacijama iz njemu bliskih krugova je locirano gde se nalazi“, naveo je Dačić.

Dačić je još rekao da je Ramović ranije bio osuđen zbog terorizma.

(TV Prva)