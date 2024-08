Kako sačuvati nasleđe likovnih kolonija „Deliblatski pesak“

Učesnici 56. likovne kolonije „Deliblatski pesak” 1. Konstantinos Petrović (Novi Sad)

2. Dunja Branovački (Novi Sad)

3. Jelena Milićević (Kosovo i Metohija)

4. Aleksandra Stanojević (Kosovo i Metohija)

5. Uroš Milinčić (Kosovo i Metohija)

6. Ivan Galjak (Kosovo i Metohija)

7. Aleksandra Milutinović (Kosovo i Metohija)

8. Evin Pešić (Kosovo i Metohija)

9. Jasna Pavlović (Novi Pazar)

10. Milica Lilić (Niš)

11. Dimitrije Popović (Beograd)

12. Budo Slavković (Pančevo)

13. Zoran Deranić (Pančevo)

14. Katarina Rakić (Pančevo)

15. Nevena Stojinov (Pančevo)

16. Milovan Panić (Pančevo)

17. Jelena Badnjevac Ristić (Pančevo)

18. Milosav Urošević (Pančevo)

U drugom delu napisa o 56. likovnoj koloniji „Deliblatski pesak” čitajte šta su rekli neki od učesnika slikara. A u razgovoru za „Pančevac” Snežana Martinović, nova predsednica Kulturno-prosvetne zajednice, poručuje da i Kolonija i ova institucija kulture mogu preživeti i živeti, ako budu disale u taktu s novim vremenom.

„Mi ne postojimo ako nas nema u javnosti, na internetu, ako nas nema na društvenim mrežama…” Tim rečima Snežana Martinović, nova predsednica Kulturno-prosvetne zajednice Pančevo, najavljuje neke nove vetrove u ovoj instituciji. U razgovoru koji smo vodili u Likovnoj koloniji „Deliblatski pesak”, za koju se uz folklorne priredbe još jedino vezuje ime KPZ-a, uverava nas da oni nisu „ostatak” soc-kulture, nego da imaju šanse ne samo da prežive u novom dobu nego i da iznedre neke nove ideje i forme na kulturnoj sceni.

– Promena mora da se desi. Razvija se i društvo i zajednica, pa mora i Kulturno-prosvetna zajednica. Moramo da prikažemo što želimo. Radilo se i do sada dobro, ali moramo da se prikažemo više. Ne samo da se pohvalimo nego i da kažemo i koji su naši problemi. Jer ne znamo kako i ko sve može da nam pomogne – objašnjava Snežana zašto je, pored kontakta s publikom, potrebna i veća vidljivost ove nekadašnje kulturne institucije, a od vremena tranzicije udruženja građana.

Ipak, ovo udruženje ima „posebniji” status, zahvaljujući postojanju dugom više decenija, a i blagu koje baštini iz 56 godina duge istorije Likovne kolonije „Deliblatski pesak”. Reč je o fundusu od oko 1.500 slika, među kojima se kriju veoma vredna slikarska dela, koja treba izvući iz mraka depoa.

– Želimo da upoznamo i međunarodnu zajednicu i javnost i iz drugih gradova i iz našeg grada s tim kakva umetnička vrednost je u pitanju. Namera je da u bliskoj saradnji s Gradom napravimo projekat kako bismo pronašli najbolje rešenje za takvu veliku umetničku zbirku. Dobili smo posle restitucije ponude od Grada da slike preselimo u neki privremeni smeštaj. Ali u budućnosti bi trebalo naći neki objekat gde ćemo imati i galeriju u kojoj bi postavke mogle povremeno da se smenjuju, a slike da se čuvaju na adekvatan način. Sada ih niko ne vidi, pa mislim da je u međuvremenu čak bolje da budu izložene i na nekom zidu u nekoj drugoj instituciji, kući, muzeju… – kazala je za „Pančevac” Snežana Martinović.

Ali dodaje i da od priče nema ništa. Jer da bi se došlo do zgrade, mora da se dela – da se napravi projekat, pošto je to jedini način da se konkuriše za kapitalnu investiciju. A i do evropskih fondova se možda može doći preko partnera iz Rumunije ili Bugarske, jer su njihovi slikari bili česti gosti naše kolonije.

– Treba da budemo transparentni jer ako niko ne može da vidi ko smo, onda je jako teško i da napredujemo. I dalje ćemo tavoriti i jednom godišnje održavati koloniju, a na kraju se i zatvoriti ako se tako nastavi. Bar meni tako izgleda. Da bismo prosperirali, ne treba samo da ugostimo koloniju, nego da ove kućice pretvorimo u umetničke objekte u kojima bi se držala predavanja, simpozijumi. Možemo to da uradimo i s drugim institucijama, na primer s Regionalnim centrom za talente „Mihajlo Pupin”. Naravno, ovo ne treba da bude odmaralište, nego umetnički centar, za kolonije pastela, vajarstva, grafike… Tako bi ovaj prostor bio živ cele godine i mogao bi sam sebe da isplaćuje – uverena je Snežana, inače po struci ekonomistkinja, koja je godinama radila u „Petrohemiji”, u spoljnoj trgovini. Imala je zato prilike da spozna kako se opstaje u skladu s vremenom, ali simboliku vidi i u tome što je za predsednicu Kulturno-prosvetne zajednice izabrana baš na 25. maj, koji ljudi bar srednjeg doba pamte kao Dan mladosti.

Reč Milosava Uroševića, slikara iz Pančeva Milosav Urošević godinama učestvuje u organizaciji Likovne kolonije „Deliblatski pesak”, jer dobro poznaje i slikarsku scenu Pančeva, a nije mu strano ni funkcionisanje „kulturne politike”, jer je jedno vreme bio i član Gradskog veća. „Oduševljava me ushićenje sada mladih ljudi u Likovnoj koloniji. I ja sam tako nekada bio ushićen, kada su me prvi put pozvali da ovde učestvujem. Kao da sam dobio neko veliko priznanje, kao da sam uspeo u životu, jer godinama pre toga sam kao Pančevac pratio šta se u Koloniji dešava. Osnovali su je u šezdesetim godinama neki tada mladi revolucionarni umetnici, koji nisu mogli ni sanjati o tome koliko će ova priča trajati. Potom su se uvek priključivali mlađi. Inspirativne su anegdote o nekadašnjim događajima, za koje smo zaduženi mi stariji, ali svakako i energija i potencijal ovih mladih ljudi.”

Reč Evin Pešić, slikarke iz Beograda Evin Pešić je završila slikarstvo, a magistrirala vajarstvo u Prištini. Poznata je i kao dizajner tekstila, a svojevremeno je kao preduzetnica imala i nekoliko butika u Beogradu. Prvi put je učesnik kolonije „Deliblatski pesak”. „Čast mi je što sam pozvana na ovu likovnu koloniju. Ja slikam u akrilu, a moj motiv su trenutno muzičari. Oduvek sam radila figuracije, najpre iz sporta, pošto sam nekada bila i kandidat za olimpijadu u snoubordu. A muzika mora uvek da bude oko mene. Ali pamtiću i mir Deliblatskog peska, tišinu koja puni uši i odmara iznutra. I to što je ovde lakše uspostaviti kontakt s ljudima nego u Beogradu, koji je džungla, jer ovde smo svi opušteniji, ovde postajemo ono što u stvari jesmo.”

Reč Jelene Milićević, slikarke iz Zvečana Osmeh Jelene Milićević iz Zvečana osvojio je sve u Likovnoj koloniji „Deliblatski pesak”, a kako kaže, kada se vrati „dole”, govoriće i o tome kako joj je ovde bilo. „Privilegija mi je što sam deo ove kolonije. Izvanredno su nas prihvatili. Sloboda, šuma – meni je ovo lično trebalo, da se malo opustim. Predeo je zaista lep, ali je u meni inspiraciju probudio Mića Panić, čovek s toliko duha, velike energije, od koga svi treba da učimo. Inače, slikam portrete u kojima tražim neku emociju, trenutak sete, nekad velike radosti, nekad spokoja. A kod Miće, koji je inače veseo po prirodi, uhvatila sam baš taj trenutak njegove sete, kada je bio sam u nekim svojim mislima. Ove kolonije i postoje da se umetnici spoje, da se stvara ta neka umetnička konstelacija između nas. A ovde smo se svi odmah saživeli.”

(Pančevac / Nevena Simendić)

Sa 56. Likovne kolonije „Deliblatski pesak“