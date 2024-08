Upozorenje RHMZ: U Banatu na snazi narandžasti meteo-alarm

Republički hidrometeorološki zavod izdao je najnovije upozorenje, a odnosi se na pojavu jakih pljuskova sa gradom.

U zapadnoj polovini Srbije, kao i na teritoriji Banata i Bačke danas izolovana pojava kratkotrajno jakih pljuskova sa grmljavinom i sitnim gradom uz količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Popaljeni meteoalarmi zbog tri pojave

U celoj Srbiji danas je na snazi žuto upozorenje na ekstremno visoke temperature, osim u Pomoravlju, istočnoj i jugozapadnoj Srbiji gde je zbog ove pojave upaljen narandžasti alarm.

U celoj Srbiji na snazi je takođe i upozorenje na grmljavinu, koje je u delu zemlje u žutoj boji, dok je u sledećim delovima narandžasto: Bačka, Banat, Srem, Zapadna Srbija, Šumadija, Jugozapadna Srbija.

Na snazi je i narandžasto upozorenje na pljuskove i to u sledećim delovima zemlje: Bačka, Banat, Srem, Zapadna Srbija, Šumadija, Jugozapadna Srbija.

Žuto upozorenje znači da vreme može biti opasno, dok narandžasti meteoalarm predstavlja opasno vreme intenziteta opasnog po ljude i životinje.

Vremenska prognoza do kraja nedelje

Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, toplo, ali nestabilno pa se očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i prosečnom količinom padavina koja u većini mesta neće biti velika (od 5 do 10 l/m2) dok se izolovano u zapadnoj polovini Srbije, kao i na području Banata i Bačke može javiti i kratkotrajno jači pljusak sa sitnim gradom uz količinu padavina veću od 20 l/m2 za kratko vreme. Maksimalna temperatura od 31 do 35 °S.

U sredu i četvrtak promenljivo oblačno i dalje toplo sa dužim sunčanim intervalima, a u oblastima južnije od Save i Dunava uz lokalni razvoj oblačnosti i sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Od petka do nedelje (od 30.08. do 01. 09.) pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 °S.

(Pančevac/Novosti)

I sunce i kiša: I dalje veoma toplo, temperatura do 35 stepeni