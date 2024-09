Ko je sve na spisku najvećih dužnika za struju

Upitan šta je sa velikim preduzećima koja su pod stečanjem, a koja duguju veliki iznos, Milošević kaže da je to nasleđena situacija.

„Tu nema lakog rešenja, što je možda eufemizam za to – nikada neće biti plaćeno. Dakle, kada je preduzeće u stečaju, imamo železaru Smederevo, a to nije kineska železara, to je staro preduzeće, njihovi dugovi će verovatno ostati neizmireni. Oni se izmiruju u okviru stečajnog postupka i stečajne mase, gde imate hiljadu drugih poverilaca i onda pitanje je koliki deo toga će, recimo, EPS uopšte ikada moći da naplati“, naveo je Milošević.