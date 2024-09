Dani Vajferta: Svečano otvorena najveća gradska manifestacija

Najveća gradska manifestacija Dani Vajferta večeras je po 8. put počela, a zvanično ju je otvorio Darko Ješić, član Gradskog veća za kulturu i omladinu.

I ove godine pripremljen je bogat program, te je veliki broj posetilaca već od 18 sati mogao da uživa u svim čulima.

Muzički program je otvorio Hor „Zlatna jesen”, potom su usledili KUD „Čigra”, vokalna solistkinja Anđela Kovačević i tamburaški orkestar „Vojvođanski san”.

– Velika mi je čast da u ime Grada mogu da vam se obratim sa ovog mesta, na manifestaciji koja okuplja pre svega ljubitelje domaće gastronomije, muzike, starih zanata, ne samo iz našeg grada, nego i šire. Pančevo je grad velike tradicije, a ovakve manifestacije, kao što su Dani Vajferta služi, ne samo da se očuva tradicija i identitet ovog grada, nego da se to prenese i na buduće generacije. Posebno mi je drago što su sve generacije uključene u organizaciju ove velike manifestacije, gde dolazi do povezivanja kreativnih ideja među ljidima. Nastavićemo to da podržavamo, rekao je Darko Ješić i najavio nastupe Miloša Radovanovića i Nemanje Nikolića.

Veliko interesovanje građana i ostalih posetilaca nije izostalo ni ove godine, što se moglo primetiti po punim ulicama šireg i užeg centra grada, a ukoliko niste bili u prilici da danas posetite najveću gradsku manifestaciju, sutra i prekosutra nas očekuje podjednako zanimljiv program.

Pokrovitelji manifestacije u organizaciji Turističke organizacije Pančeva su Grad Pančevo i Pokrajnski sekretarijat za ekonomski razvoj.

(Pančevac/M. Popović)

Od Željka Vasića do „Van Gogaˮ na DANIMA VAJFERTA

Dani Vajferta: Promene na autobuskim linijama i zatvorene ulice