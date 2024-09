MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DECE SU LOŠE Porazni rezultati istraživanja pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta nedavno je objavio veoma zabrinjavajuće rezultate istraživanja o zdravlju i fizičkoj aktivnosti mališana Vojvodine. Naime, ova renomirana pokrajinska institucija već decenijama radi kontinuirana istraživanja o stanju motoričkih sposobnosti dece, a prošle godine učestovali su i na istraživanju za pilot projekat „Svako dete ima pravo da odrasta zdravo“.

Ono što je evidentno, motoričke sposobnosti dece su lošije nego pre 10 godina, a rezultati imaju silazni trend i alarmantni su, kažu stručnjaci Zavoda. Loše držanje, gojaznost, oslabljene motoričke sposobnosti – samo su neke od posledica nedostatka fizičke aktivnosti kod dece.

Podaci dobijeni na uzorku od više od tri i po hiljade dece, pokazuju da, iako se čini da sve više ima dece koju roditelji upisuju na sportove, to nije dovoljno za njihov pravilan razvoj. Kako kažu, kod neke dece čas fizičkog je jedino i osnovno fizičko kretanje, jedna fizička aktivnost ili sport.

Činjenica je da se mališani više ne igraju kao što je to bio slučaj ranije, ne provode više vreme napolju u igri, trčanju, skakanju, tim nekim osnovnim pokretima, ističu stručnjaci. Napominju da je jako opasno to što se to dešava u periodu kad je najvažnije da se deca kreću, kada je moguće najviše razvijati motoričke i fizičke sposobnosti, u tom ranom senzitivnom periodu. Smatraju da će deca teško nadoknaditi kasnije.

Savetuju roditelje da ne treba žuriti sa uključivanjem dece u sportske klubove, odnosno, rana specijalizacija može biti kontraproduktivna – ima vremena da se deca opredele ka određenim sportskim disciplinama. Ono što je preporuka roditeljima, jeste uključivanje dece predškolaca i nižih razreda u školice sporta. Prema rečima stručnjaka Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, ove školice pružaju širok spektar fizičkog vežbanja, koje najpozitivnije utiče na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

(Pančevac/Z.S.)