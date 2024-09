PREDSEDNIK U ZRENJANINU: Vučić prisustvuje ceremoniji pokretanja serijske proizvodnje u kineskoj fabrici Linglong

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj ceremoniji pokretanja serijske proizvodnje u kineskoj fabrici Linglong u Zrenjaninu.

Predsednik obišao fabriku

Predsednik Vučić obišao je fabriku, gde su mu predstavljena proizvodna postrojenja.

– Ovo izgleda čudesno – i veličina i sve je čisto, uredno – rekao je Vučić prilikom obilaska.

– Ovo je ubedljivo najveća grinfild investicija u Srbiji ikada. Ovo ima ima 370 hiljada kvadratnih metara pod kupolom – ceo jedan grad koji ne možete bez auta da obiđete. Izradio je čovek radnicima sportski centar, kantine, restorane, sve što je potrebno. A nemojte da vas podsećam koliko su bili napadani i šta su sve neki radili da se to ne desi. Ali to je sada jasno, videli ste koliko se para ulaže u antikinesku propagandu, ali mi smo to izdržali srećom – rekao je Vučić.

Predsednik se oglasio pre ceremonije

Vučić je neposredno pre ceremonije na svom zvaničnom Instagram nalogu najavio ovaj događaj i novu veliku investiciju.

„Uskoro na svečanoj ceremoniji pokretanja serijske proizvodnje kineske fabrike Linglong u Zrenjaninu“, napisao je Vučić.

Vrednost investicije veća od milijardu dolara

Gradnja kineske fabrike Šangdong Linglong u Zrenjaninu koja je započeta 30. marta 2019, kako je tada rečeno, zaposliće 1.200 radnika i proizvoditi 13 miliona guma godišnje. Vrednost investicije je veća od milijardu dolara. Fabrika se prostire na površini od 130 hektara.

(Pančevac/Novosti)

