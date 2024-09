POLAKO KREĆU POSKUPLJENJA Cene svinja i jagnjića idu na gore – evo i koliko

Klaničari sa područja podrinjskog regiona protekle nedelje su otkupljivali tovne bikove SM rase po višoj ceni u odnosu na prethodni period, a dominirao je iznos od 350 din/kg. U klanicama na području mačvanskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovne junadi, težine iznad 480 kilograma, na dominantnih 350 din/kg.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma bila je niža u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području južnobačkog regiona. Otkup ove kategorije goveda obavljao se najčešće za 330 din/kg, a obim otkupa bio je prosečan. Priplodne krave SM rase bile su skuplje tokom prve sedmice septembra na pijaci žive stoke u Kragujevcu, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 300.000 dinara po grlu.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu su se tokom prve sedmice septembra mogla pazariti telad SM rase, težine do 160 kilograma, po dominantnoj ceni od 550 din/kg, tovna junad od 350 do 480 kilograma, po ceni od 500 din/kg i krave za klanje SM rase, čija je dominantna cena iznosila 220 din/kg.

Prasad – do 380 din/kg

U klanicama na području južnobačkog regiona došlo je do rasta otkupne cene prasadi, težine od 16 do 25 kilograma, na dominantnih 380 din/kg. Za razliku od njih, niže su bile cene tovnih svinja, pa su se grla u kategoriji od 80 do 120 kilograma otkupljivala po dominantoj ceni od 210 din/kg, dok je kod grla iznad 120 kilograma dominirao iznos od 200 din/kg.

Niža je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i u klanicama na teritoriji južnobanatskog regiona, jer je dominirao iznos od 220 din/kg. U klanicama jablaničkog regiona prasad težine od 16 do 25 kilograma otkupljivana su po dominantnoj ceni od 300 din/kg, a tovne svinje teže od 120 kilograma, po dominantnoj ceni od 220 din/kg.

Viša otkupna cena tovnih svinja, težine od 80 do 120 kilograma, bila je u klanicama na području srednjebanatskog regiona, gde je dominirao iznos od 245 din/kg.

Jagnjad u Užicu 460 din/kg

Jagnjad su bila skuplja tokom protekle nedelje na pijaci žive stoke u Užicu gde se prodaja ova kategorije najčešće odvijala po ceni od 460 din/kg. Na pijaci žive stoke u Loznici došlo je do rasta cene ovaca, a prodaja se tokom prve semice septembra odvijala najčešće za 190 din/kg.

Pad prodajne cene jagnjadi na dominantnih 380 din/kg, niža cena ovaca sa dominantnih 170 din/kg i viša cena dviski, jer je dominirao iznos od 200 din/kg, karakteristika su prve sedmice septembra na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Niža je bila otkupna cena jagnjadi i u klanicama na području šumadijskog regiona gde je dominirao iznos od 380 din/kg. Za razliku od njih, viša je bila otkupna cena ovaca, jer je dominirao iznos od 190 din/kg, prenosi Stips.

Osim jagnjadi, čija je cena iznosila najčešće 450 din/kg, na pijaci žive stoke u Čačku mogli su se pazariti još jarad po dominantnoj ceni od 200 din/kg, dviske po ceni od 200 din/kg i ovce po dominantnoj ceni od 170 din/kg. Ponuda je bila slaba do prosečna. Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona protekle su nedelje otkupljivali jagnjad po dominantnoj ceni od 420 din/kg, a obim ponude ove kategorije ovaca bio je prosečan.