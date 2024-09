Inovatori iz Čačka ruše sve granice, ovaj izum je svetu preko potreban

Čačak – Prvi funkcionalni čip za predvođanje intenziteta svetlosti projektovan je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku i za njega je podnet zahtev Zavodu za intelektualnu svojinu za zaštitu topografije poluprovodničkog proizvoda. Ljudi sa ovog fakulteta implementirali su neuronsku mrežu na funkcionalni čip u iskorišćenju elektročne energije i svetlosti koji je sada u fizočkom obliku i daje mogućnosti u razne sisteme.

– Od solarnih elektrana gde je predikcija intenziteta svetlosti od ključne važnosti, pa do ugradnje u sisteme, takozvane mb sisteme kao što su kamere, sistemi za nadzor, gde je, takođe, predikcija intenziteta svetlosti izuzetno bitan faktor za najoptimalnije izvršavanje njihovih zadataka i funkcionalnosti”, rekao je za RINU Mihailo Knežević, asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku.

Kako je rekao, čip će na osnovu trenutnog intenziteta svetlosti, na osnovu podataka sa senzora vršiti predikciju intenziteta svetlosti u narednim momentima da bi se odgovarajući sistemi na to pripremili.

– U svetu je za ovakvim čipom trenutna potreba izuzetno velika, pre svega u solarnim elektranama, govori se o električnoj energiji, o čistim izvorima, o obnovljivim izvorima I u tom domenu primene ovakvog jednog čipa su izuzetno velike. Imamo i saradnju sa nekim institucijama sa kojima bi možda mogli da potencijalno i plasiramo i unapredimo čitavu ovu priču”, pojasnio je Knežević.

Stefan Ćirković sa katedre za Informacione tehnologije i student doktorskih studija naglasio je da je ovo prvi projektovani čip na fakultetu koji ima izuzetnu primenu u edukaciji i istraživanju.

Na FTN-a kažu da su imali velike ambicije na globalnom nivou, te da su ovim čipom napravili još snažniji iskorak, nego ranijih godina.

– Fakultet tehničkih nauka u Čačku, već izvesno vreme, želi da pravi velika iznenađenja I ovom prilikom smo napravili još jedno iznenađenje, a to je da smo projektovali prvi put jedan čip, koji od početka, pa do kraja, sve faze smo prošli. On je sada vrlo funkcionalan I dopbili smog a u fizičkom obliku. Naši student sada mogu da vide sve faze projektovanja čipa, od dizajna, testiranja, verifikacije, pa do same fabrikacije”, objasnio je Vladimir Mladenovic, redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka.

Profesor je istakao da je ovo veliki iskorak za fakultet u odnosu na prošlu, ali i na ranije godine.

– Imali smo velike ambicije da se uhvatimo u korak sa visokim tehnologijama, pošto je sada proizvodnja generalno polu provodničkih proizvoda veliki trend i mi smo svesni toga da se velika borba vodi u svetu i da veliki i najveći igrači gledaju da zauzmu svoje pozocije. Mi, kao fakultet želimo da pronađemo svoje mesto i mislim da smo ovim korakom to i uspeli”, zaključio je profesor Mladenović.

Ovo je samo jedan u nizu događaja vezan za međunarodnu saradnju i za naučno istraživački rad, i ovo je uspešna saradnja sa američkom kompanijom „Qualcomm” iz San Diega.

– Imali smo priliku da testiramo njihov najnoviji čip set Snapdragon koji je u junu ove godine predstavljen na svetskom tržištu u okviru inovativne platforme. Zapravo, ovaj čip set je najpre implementiran u Microsoft lap topovima, a zatim i u uređajima drugih brendova, pokazuju izuzetne performanse i mogućnosti. Ovim se naša saradnja sa „ Qualcomm” potvrđuje u oblasti testiranja i razvoja novih tehnlogija”, objasnila je Danijela Milošević, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.

Milošević je naglasila da je značajno to što Fakultet tehničkih nauka u Čačku može da da mali doprinos kompanji „Qualcomm” na globalnom tržištu visokih tehnologija.

– Takođe, ponosno, ističemo da je kompanija „Qualcomm” prepoznala našu posvećenost i stručnost naših nastavnika i saradnika, tako da su nam donirali razvojno okruženje za mobilni telefon koje je opremljeno takođe Snap setom i ova donacija će omogućiti kako našim studentima, tako i nastavnicima i saradnicima da mogu da imaju jedinstvenu priliku da programiraju na najnižem hardverskom nivou što zapravo nije moguće na komercijalnim mobilnim telefonima”, kazala je Milošević i dodala zaključivši da će „ovo razvojno okruženje otvoriti vrata za naredna istraživanja, takođe, za inovacije koje će nastavnici i saradnici moći da razviju u saradnji sa studentima o time će naši mladi inženjeri steći dragoceno iskustvo koje će ih sutra učiniti kompetentnim na tržištu rada”.

I dok se mnogi na svetskom nivou bore za svoj prostor, Fakultet tehičkih nauka u Čačku prati trendove, pa je tako našao svoje mesto na globalnoj mapi visokih tehnologija.

(Pančevac/RINA)

Baka Draga decenijama igle ne ispušta iz ruku, ona je jedna od retkih preostalih pletilja po kojima je Zlatibor čuven