U Pančevačkoj Osnovnoj školi „Stevica Jovanović“ održano je predavanje o značaju zdrave ishrane, u okviru edukativnog programa „Zdrava hrana svakog dana“. Projekat je namenjen učenicima četvrtog razreda osnovnih škola širom Srbije, organizuje se drugi put i podržan je od strane Ministarsva prosvete.

Edukativni karavan „Zdrava hrana svakog dana“, svoje proputovanje Srbijom započeo je u Pančevu, u Osnovnoj školi „Stevica Jovanović“. Reč je o programu edukacije mladih o važnosti zdrave ishrane, koji se drugu godinu zaredom organizuje u saradnji Ministarstva prosvete i jednog od najpoznatijih trgovinskih lanaca u našoj zemlji.

Od ove godine u našem Pančevu kreće novi karavan. Obići će 43 grada u Srbiji. A zašto nam je važno? Zato što se oslanjamo na to da će zdrava ishrana unaprediti ono što je nama najvažnije, a to je našu decu, u smislu da neguju ono što im je rođenjem dato – zdravlje. Treba da shvate da je to veliki poklon koji treba negovati i čuvati rekla je ,Snežana Oluški Vlačić -Ministarstvo prosvete.

Program projekta namenjen je učenicima četvrtog razreda. Đaci su imali priliku da učestvuju u zanimljivom interaktivnom predavanju, na kojem su sa nutricionistom razgovarali o važnim temama kao što su balansirana ishrana, voće i povrće, hidratacija i fizička aktivnost.

Od ključnog je značaja promovisanje zdravog načina života kod mladih, i to od najranijeg uzrasta, istakla je Jasna Gađanski, direktorka škole.

Mi se trudimo da u našoj školi razvijemo zdrave stilove života kod dece i imamo nekoliko programa kroz koje to radimo. Deci je svakako mnogo bliža fizička aktivnost, svi su svesni njene važnosti i nešto treniraju, i zato je važno da im se predoči važnost ishrane za zdravlje, rekla je Jasna Gađanski -Direktorka OŠ „Stevica Jovanović“

Mislim da je ovo pravi uzrast za tako nešto, da kroz ovakve manifestacije i kvizove njima takve teme mogu da se približe i da će to lakše da zapamte .

Dok je prethodni ciklus projekta obuhvatio čak 16 000 četvrtaka u 150 osnovnih škola, novi niz predavanja biće održan u još 43 škole u Srbiji, kako bi što više dece iz naše zemlje usvojilo znanja o važnosti zdravijih izbora u ishrani.

(Pančevac/RTV Pančevo)

ŠKOLSKI SPORTSKI DAN: Počela Evropska nedelja sporta u Pančevu

BONUS VIDEO