OVO JE SVIMA VAŽNO! Država poklanja pare za renoviranje kuća i stanova: Evo kada kreće prijava na konkurs

Pomoćnica ministarke energetike Maja Vukadinović rekla je za RTS da će do kraja oktobra gotovo svi gradovi i opštine sa kojima je Ministarstvo potpisalo ugovore objaviti javne pozive za građane za subvencije pri zameni stolarije, obnovi fasade ili kupovini panela.

Pomoćnica ministra objasnila je kako građani mogu da se raspitaju o konkursu i koja je dokumentacija potrebna.

Kroz projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ koji Vlada sprovodi sa Svetskom bankom, planirno je da do 2027. subvecije za zamenu stolarije, kotlova, izolaciju fasade i solarne panele dobije 50.000 domaćinstava. U ovoj godini sredstva za te namene dobilo je 137 lokalnih samouprava. U nekim gradovima i opštinama se odmaklo sa poslom, negde nije ni počelo prijavljivanje građana.

Pomoćnica ministarke energetike Maja Vukadinović rekla je da je Ministarstvo potpisalo ugovore sa 137 gradova i opština, a da je do sada 68 objavilo konkurse. „Kontaktirali smo sa ostalim gradovima i opštinama i dobili smo odgovor da će do kraja oktobra većina njih objaviti javne pozive za građane“, navela je Vukadinovićeva.

Kada je reč o prijavi, Vukadinovićeva je rekla da na svim internet stranicama svake lokalne samouprave postoji spisak dokumentacije i tu će se objavljivati javni pozivi.

„Pored toga, građani mogu da odu u zgradu jedinice lokalne samouprave da se raspitaju. A pored toga Ministarstvo i projektni tim koji prati realizaciju ovog projekta od letos su započeli tribine. U nekim gradovima kao što su Kraljevo, Požarevac, Subotica, Sremska Mitrovica, Čačak su održane. U Nišu će biti održana tribina sutra gde svi zainteresovani građani mogu da dođu da se respitaju o uslovima i potrebnoj dokumentaciji“, navela je pomoćnica ministarke.

Socijalno ugrožene kategorije mogu konkurisati

Prema njenim rečima, ove godine mogu konkurisati i socijalno ugrožene kategorije građana ili energijski ugroženi kupci, to je novina i 44 jedinice lokalne samouprave opredelile su sredstva za ove namene. Te kategorije građana, kako kaže, moći će da ostavare subvencije i do 90 procenata.

„Građani mogu da se prijave za jednu meru ili za više mera. Ukoliko se prijave za jednu meru, mogu ostvariti subvencije do 50 odsto, a ukoliko se prijave za više mera, subvencije idu i do 65 odsto. Na primer, ukoliko se prijave da zamenu stolarije, izoluju fasadu i ugrade solarne panele, mogu ostvariti subvencije i do 65 odsto“, rekla je Vukadinovićeva.

Napomenula je da svaki građanin koji se prijavi i podnese formalno ispravnu dokumentaciju, a to su – prijavni obrazac, lična karta, dokaz o vlasništvu, dokaz o legalizaciji i kopija poslednjeg računa za struju, prijava je formalno pravno ispravna i one će se uzeti u razmatranje.

Kako se prave liste

„Pravi se lista na osnovu redoslada prispeća prijava. Ono što je novina ove godine jeste da smo ostavili rok od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva do početka roka za podnošnje prijava. To je rok od 10 dana u kome građani mogu dodatno da se informišu o svemu onome što im je nejasno“, objasnila je Vukadinovićeva.

Kako je rekla, sam broj građana koji će ostvariti pravo na subvencije zavisi od ukupnog iznosa sredstava koja su opredeljena za te namene u opštini ili gradu.

„Po prošlogodišnjem javnom pozivu koji se realizuje u okviru ovog projekta, više od 11.000 domaćinstava je dobilo subvencije. U prethodne tri godine više od 20.000. Plan je da se do kraja novembra 2027. godine, do kada će da traje ovaj program, energijski sanira više od 70.000 domaćinstava. Takođe, pregovaramo i sa međunarodnim finanskim institucijama o dodatnim sredstvima“, istakla je Vukadinovićeva.

Uštede i do 70 procenata

Na pitanje kolike se uštede mogu ostvariti ovim subvencijama, pomoćnica ministarke kaže da ako se neko opredali za pojedinačnu meru, kao što je izolacija fasade, uštede idu od 25 do 30 procenata, a ukoliko neko pored toga radi stolariju i solarne panele, uštede mogu ići i do 70 procenata.

„Kad se završe radovi, komisija u gradu ili opštini je u obavezi da izvrši obilazak objekata da bi videla da li su svi radovi izvedeni kako treba i nakon toga, građanin izmiruje svoj deo obaveze prema izvođaču radova, a Ministarstvo prebacuje novac jedinici lokalne samouprave, koja ostatak prebacuje tom izvođaču radova. Dakle, nakon što građanin svoj deo isplati. Tako da je to obaveza grada ili opštine“, objasnila je pomoćnica ministarke Maja Vukadinović.

(RTS)

