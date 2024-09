PAPRENA CENA EKSKURZIJA: Evo po stavkama detaljan cenovnik troškova

Ovih dana roditeljima iz škola stižu ponude za đačke ekskurzije i rekreativne nastave. Još se nisu oporavili od početka školske godine, kupovine udžbenika i pribora, a već je stigao novi udar na kućni budžet.

Agencije koje se bave đačkim turizmom nude jednodnevne ekskurzija od Beograda do Zrenjanina po ceni od 6.950 dinara, dvodnevne na Zlatiboru ili Banji Koviljači po ceni od 24.000 dinara.

Posebna muka su rekreativne nastave, kojima se deca raduju, ali sve manje roditelja mogu da ih priušte. Šest dana u Brzeći na Kopaoniku se nudi po ceni od 42.000 dinara. Slično je i za ostale destinacije.

Umesto da se priča o druženju, upoznavanju kulturno-istorijskih znamenitosti, sticanju novih znanja, ovih dana priča se sa o ceni đačkih putovanja i kako roditelji sve to da otplate. A spremiti dva školarca za ekskurziju ili rekreativnu nastavu teško je izvodljivo i za roditelje sa prosečnim platama u Srbiji, a gotovo nedostižno za one na minimalcu.

Mame i tate se opravdano pitaju šta je to što plaćaju i šta ulazi u cenu aranžmana. U turističkim agencijama koje se bave đačkim turizmom kažu da u cenu ulazi – smeštaj u hotelu, troškovi autobuskog prevoza, dnevnice nastavnika, lekara, vodiča, animatora, kao i usluge agencije, ali i porez koji se na sve to plaća.

Detaljni cenovnik troškova

Roditelj čije dete ide u jednu Beograd osnovnu školu uspeo je od agencije da dobije specifikaciju šta ulazi u sastav dvodnevne ekskurzije u Zapadnoj Srbiji za osmake. Cena aranžmana je 23.850 dinara.

Troškovi smeštaja su 4.610,80 dinara, ishrane u hotelu 5.829,20 dinara, troškovi ishrane prvog dana (ručak) 1.500 dinara, autobuskog prevoza 3.900 dinara, naknade za lekara pratioca 550 dinara, troškovi licenciranog turističkog vodiča 850 dinara, troškovi obilaska prema programu 2.380 dinara, troškovi platnog prometa 238,40 dinara, troškovi osiguranja 30 dinara, organizacioni troškovi Agencije 1.311,50 dinara, ostali troškovi 2.650 dinara. Ostalo je nejasno šta ulazi u stavku „ostali troškovi“.

Ovih dana roditeljima iz škola stižu ponude za đačke ekskurzije i rekreativne nastave. Još se nisu oporavili od početka školske godine, kupovine udžbenika i pribora, a već je stigao novi udar na kućni budžet.

Agencije koje se bave đačkim turizmom nude jednodnevne ekskurzija od Beograda do Zrenjanina po ceni od 6.950 dinara, dvodnevne na Zlatiboru ili Banji Koviljači po ceni od 24.000 dinara.

Posebna muka su rekreativne nastave, kojima se deca raduju, ali sve manje roditelja mogu da ih priušte. Šest dana u Brzeći na Kopaoniku se nudi po ceni od 42.000 dinara. Slično je i za ostale destinacije.

Umesto da se priča o druženju, upoznavanju kulturno-istorijskih znamenitosti, sticanju novih znanja, ovih dana priča se sa o ceni đačkih putovanja i kako roditelji sve to da otplate. A spremiti dva školarca za ekskurziju ili rekreativnu nastavu teško je izvodljivo i za roditelje sa prosečnim platama u Srbiji, a gotovo nedostižno za one na minimalcu.

Mame i tate se opravdano pitaju šta je to što plaćaju i šta ulazi u cenu aranžmana. U turističkim agencijama koje se bave đačkim turizmom kažu da u cenu ulazi – smeštaj u hotelu, troškovi autobuskog prevoza, dnevnice nastavnika, lekara, vodiča, animatora, kao i usluge agencije, ali i porez koji se na sve to plaća.

Detaljni cenovnik troškova

Roditelj čije dete ide u jednu Beograd osnovnu školu uspeo je od agencije da dobije specifikaciju šta ulazi u sastav dvodnevne ekskurzije u Zapadnoj Srbiji za osmake. Cena aranžmana je 23.850 dinara.

Troškovi smeštaja su 4.610,80 dinara, ishrane u hotelu 5.829,20 dinara, troškovi ishrane prvog dana (ručak) 1.500 dinara, autobuskog prevoza 3.900 dinara, naknade za lekara pratioca 550 dinara, troškovi licenciranog turističkog vodiča 850 dinara, troškovi obilaska prema programu 2.380 dinara, troškovi platnog prometa 238,40 dinara, troškovi osiguranja 30 dinara, organizacioni troškovi Agencije 1.311,50 dinara, ostali troškovi 2.650 dinara. Ostalo je nejasno šta ulazi u stavku „ostali troškovi“.

Treba dodati i to da su po odluci Saveta roditelja u toj školi dnevnice nastavnika po učeniku 1.200 dinara bruto, što znači da za tri dana treba izdvojiti 3.600 dinara.

Roditelji su se i ovog puta, kao i svih prethodnih godina, našli u procepu između želje dece da putuju sa drugarima, paprenih cena ekskurzija i svojih objektivnih, finansijskih mogućnosti.

U agencijama koje se bave đačkim turizmom kažu da su nabavke za đačka putovanja već završene i da su ekskurzije skuplje do 10 odsto u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Šta povećava troškove

Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Yuta) ranije je za Euronews Srbija rekao da je inflacija uticala da poskupe i ekskurzije.

„Sve usluge koje plaćamo su poskupele. Poskupeo je smeštaj, prevoz… Sve to je uticalo na poskupljenje kompletnog putovanja“, rekao je on.

Međutim, kako navodi, postoje stavke koje dodatno povećavaju cenu đačkih putovanja, a to su dnevnice nastavnika, lekara, rekreatora. Dodaje da se na te dnevnice plaćaju i porezi i doprinosi.

U Pravilniku o ekskurzijama jasno stoji da đačka putovanja mogu da se realizuju u jednom odeljenju samo ukoliko na put krene najmanje 60 odsto učenika. Sa ovakvim cenama, sve će biti teže da se realizuju, jer mame i tate to više neće moći da plate.

(Euronews srbija)

Roditelji, na jesen poskupljenje đačkih ekskurzija

BONUS VIDEO