DEDA ĐORĐE NA VEČNOJ STRAŽI: Otkrivena spomen-bista čuvara Srpskog vojničkog groblja u Solunu

U Solunu, na Zejtinliku, postavljena je i otkrivena spomen-bista deda Đorđa Mihailovića (1928-2023), čuvara Srpskog vojničkog groblja, koji je decenijama brinuo o grobovima naših junaka iz Prvog svetskog rata.

Događaj je organizovala Zajednica veterana Srbije, a okupilo se oko 120 boraca i ratnih vojnih invalida te porodice palih boraca i njihovi potomci, koji su razvili srpsku zastavu dugu 100 metara.

Данас је у Солуну откривена биста деда Ђорђу! Вечна му слава! Захвално српство! pic.twitter.com/C1JPJcwEmE — МИХАЈЛО 🇷🇸 (@dalm_berekin) September 28, 2024

Bista, koja je postavljena u blizini večne kuće deda Đorđa, dar je Livnice „Jeremić“ iz Vrčina, a uradio ju je akademski vajar Ljubomir Lacković.

– Ovo je veoma značajan događaj i ima duboku simboliku, jer nas podseća na hrabrost i žrtvu naših predaka – kaže Marko Martinović, predsednik Zajednice veterana Srbije. – Postavljanje i otkrivanje spomen-biste deda Đorđa na mestu sa velikim istorijskim značajem je snažna poruka budućim generacijama o važnosti jedinstva i poštovanja prema žrtvama čije je grobove deda Đorđe godinama ponosno čuvao. On nije samo figura iz prošlosti, već je i živa inspiracija za sve nas koji danas nastavljamo da čuvamo vrednosti koje su naši preci branili.

Deda Đorđe je treća generacija Mihailovića koja je u Solunu bdila nad našim palim borcima. Više od pola veka dočekivao je i ispraćao potomke srpskih ratnika stradalih na Solunskom frontu i čuvao seni oko 8.000 srpskih stradalnika. Dobio je Orden srpske zastave drugog stepena, Orden Svetog Save prvog stepena i nagradu Majka Srbija, kao i srpsko državljanstvo što mu je bila najveća želja.

– Njegova smirenost i mirnoća daju neki mir, mir u svetu – izjavio je vajar Lacković. – Zejtinlik je miran kad je on tamo. Žao mi je što je on poslednji Mihailović čuvar i što nema muškog naslednika da može da nastavi da čuva groblje. Ipak, bronzani deda Đorđe nastaviće da bdi nad večno usnulim borcima. Njegova skromnost, mudrost i beskrajna ljubav prema tom mestu duboko su me dirnuli. Zato je rad na njegovoj bisti za mene bio i izazov i emotivna obaveza.