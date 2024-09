OVAKVO VREME NAS ČEKA U OKTOBRU Evo kad nam stiže Miholjsko leto

Zahlađenje koje su meteorolozi danima najavljivali stiglo je juče u Srbiju, a temperatura je pala za 15 stepeni.

Do kraja ove sedmice vremenske prilike malo će se stabilizovati, ali će i dalje biti hladno i kišovito. Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da ćemo u drugoj nedelji oktobra imati Miholjsko leto!

TEMPERATURA PADA ISPOD 5 STEPENI

Kako kaže meteorolog, pred nama je prava jesenja nedelja.

-Početkom nedelje biće više sunca ali hladna jutra, minimalna temperatura ponegde i ispod 5 stepeni, zatim od srede sve više oblaka koji će doneti kišu od četvrtka pa sve do kraja nedelje. Najtopliji dan biće sreda kada će u većini mesta maksimalne temperature biti iznad 20 stepeni, najavljuje meteorolog.

Miholjsko leto stiže u oktobru

U ostalim danima, prema prognozi Ivana Ristića, najviša temperatura biće uglavnom ispod 20 stepeni i kretaće se između 16 i 20.

-Vetar umeren severozapadni jedino sredinom nedelje u kratkotrajnom skretanju na jugoistočni. Stabilizacija vremena i porast temperatura dolaze u drugoj nedelji oktobra kada će uz više sunca maksimalne temperature ponovo dostizati 25 stepeni. To će ujedno biti prema sadašnjim prognozama i najtoplija nedelja u oktobru tzv. Miholjsko leto, najavljuje on.

Kako je ranije objavio Miholjsko leto stiže u Srbiju 12. oktobra.

KADA TAČNO STIŽE STABILIZACIJA VREMENA

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će sutra na severu biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok će najniža temperatura iznositi od 5 do 12, a najviša od 15 do 19 stepeni.

Ujutru će biti hladno, po kotlinama i visoravnima mestimično magla ili niska oblačnost. Duvaće umeren i jak vetar, severozapadni, na istoku Srbije povremeno sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju.

I u Beogradu sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i sveže. Vetar umeren, sredinom dana i jak, severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura u glavnom gradu biće od 7 do 9, a najviša oko 17 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka, 7. oktobra, u utorak i sredu posle hladnog i vedrog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Zatim umereno do potpuno oblačno, do kraja sedmice mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom a u ponedeljak, 7. oktobra, stabilizacija vremena.

(Pančevac/Novosti)

