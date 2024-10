ŽELITE DA BUDETE ENERGETSKI EFIKASNI: Rešenje je nova stolarija i izolacija

U Srbiji se troši znatno više energije nego u razvijenim zemljama, a jedan od načina da se smanje i računi i potrošnja energije jeste zamena stare stolarije i postavljanje izolacije.

Za taj korak potrebno je dosta novca, a koliko, zavisi od vrste i kvaliteta stolarije i termoizolacije koja se ugrađuje, pa, kao i uvek, visina ulaganja zavisi od debljine novčanika. Ulaganje nije malo, ali se, kažu stručnjaci, uz sadašnje cene struje može isplatiti za oko pet godina, piše Dnevnik.

Iako se ne može precizirati koliko novca je potrebno za kupovinu nove stolarije, može se reći da je za prosečan stan od oko 60 kvadratnih metara potrebno uložiti od 2.000 evra pa naviše. Ponuda PVC i ALU stolarije je velika, pa je i mogućnost izbora takva. Recimo, cena za jednokrilni prozor, u zavisnosti od vrste, kvaliteta i dimenzije, iznosi od oko 80 do oko 320 evra, dvokrilini je od 220 do 540 evra, dok su balkonska vrata od oko 210 pa do 670 evra.

Cena sigurnosnih vrata je od 200 evra pa naviše, a slična je i cena za sobna vrata. I ponuda termoizolacionih sistema na tržipštu je velika, a u zavisnosti od proizvođača, vrste sistema i debljine stiropora cena se kreće od 5,5 do devet evra po kvadratnom metru. Cene mogu biti i znatno više, ali to nije jedini trošak, jer je potrebno dodati i iznos za postavljanje.

Zamena stare stolarije i postavljanje nove termoizolacije nije malo ulaganje, ali je, po rečima arhitekte Vladimir Lovrića, potrebno i važno jer se na taj način na zgradama može povećati efikasnost grejanja prostora, a time i smanjiti račun za struju i do sedam puta.

Podrška građanima Država pruža podršku građanima da zamene dotrajalu stolariju, fasadu, izolaciju, neefikasne kotlove, ali i postave solarne kolektore i panele za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Uz subvencije, koje u zavisnosti od paketa mera mogu da idu i do 65 odsto vrednosti investicije, od ove godine u 44 grada i opštine raspisuju se i javni pozivi za energetski ugrožene kupce, koji mogu da dobiju subvencije do čak 90 odsto ukupne vrednosti energetske sanacije domaćinstva.

Građani mogu da konkurišu u gradovima i opštinama s kojima je Ministarstvo rudarstva i energetike zaključilo ugovor o sufinansiranju programa. Za te namene država je ove godine obezbedila više od dve milijarde dinara, što omogućava energetsku sanaciju oko 12.000 domaćinstava. Do kraja 2027. godine, kroz projekat koji se realizuje u saradnji sa Svetskom bankom, trebalo bi da se sanira više od 50.000 domaćinstava.

– Stare zgrade su potpuno termički neizolovane i one imaju gubitke od otprilike 200 kW po metru kvadratnom godišnje, dok visokoenergetske kuće, kao pasivne, moderne kuće, rađene po najboljim energetskim standardima, imaju svega 10 kW, znači 20 puta manje – rekao je Lovrić. – Svođenjem zgrade na jednu modernu kuću sa potrošnjom energije od 30 kW po metru kvadratom građani mogu smanjiti račune za struju i sedam puta, a ako se dograde i neke fotonaponske ćelije ili kolektori, može se imati energetski potpuno nezavisna zgrada.

Da se izolacijom zidova i zamenom starih vrata i prozora smanjuju potrošnja energije i troškovi za grejanje ili hlađenje stanova smatra i urednica sajta Energija Balkana Jelica Putniković.

– Sve savremeniji meterijali koji se koriste za izolaciju i izradu stolarije enegretski su veoma efikasni i znatno smanjuju gubitak energije, bilo da je reč o zagrevanju uli hlađenju, a time se čuva i kućni budžet – kaže Jelica Putniković. – Sručnjaci procenjuju da je povećanje energetske efikasnosti i prestanak rasipanja energije najveći energetski resurs u Srbiji, ne samo kad je reč o građanima već i privredi. U privredi se troši do pet puta više energije od konkurencije u razvijenim zemljama pa su proizvodi mnogo skuplji i samim tim i manje konkuretni na tržištu.

(Dnevnik/D. Mlađenović)

