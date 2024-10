LAŽNA OPRAVDANJA KRUŽE ŠKOLSKIM DVORIŠTIMA: Đaci „valjaju” falsifikate za nekoliko stotina dinara

U Srbiji se poslednjih godina digitalizuje veliki broj birokratskih procedura, pa tako roditelji ne moraju da prikupljaju silnu dokumentaciju i obilaze šaltere državnih ustanova prilikom prijavljivanja prvaka. Građanima Srbije trebalo bi da bude omogućena usluga elektronskog bolovanja, čime bi pacijenti bili lišeni obaveze da, kada su na bolovanju, nose doznake poslodavcu, već bi doznake bile slate elektronskim putem.

Ovaj sistem će omogućiti da poslodavac automatski dobije uvid u potrebne informacije o bolesti zaposlenog. Sva sreća, ovaj sistem neće biti primenjen na učenike, a prema rečima struke, potrebne su male modifikacije pa da opravdanja o izostanku s nastave pređu u elektronski oblik. Po onome što se dešava s pravdanjem časova, elektronsko opravdanje bi zasigurno rešilo problem lažnih opravdanja.

Falsifikatori u akciji

Poznato je da postoje zloupotrebe lekarskih opravdanja i nedavno je Unija srednjoškolaca Srbije upoznala javnost sa ovom temom. Kako prenosi RTS, u Uniji tvrde da overena blanko lekarska opravdanja kruže među decom po školama i u njihovim grupama i navode da na to godinama niko ne reaguje.

Ukazuju i na prodaju opravdanja na društvenim mrežama i pozivaju Ministarstvo prosvete i Ministarstvo zdravlja da se uključe u rešavanje najpre uzroka problema. Javna je tajna da pred kontrolne zadatke đake iznenada zaboli glava ili stomak, pa pomoć traže od lekara. Sad je stvar, zahvaljujući tehnologiji, otišla korak dalje – nema odlaska lekaru!

Dovoljno je okrenuti broj telefona i opravdanje se za nekoliko stotina dinara nalazi u ruci „pobegulje” s kontrolnog ili pismenog zadatka.

Oduvek je među školarcima bilo kreativnih umetnika koji su radili falsifikate opravdanja, ali falsifikati su nadohvat ruke – sad su dovoljni štampač u boji, računar i programi za doradu fotografija i svako može da kreira svoj izostanak s nastave.

Prema rečima V.Ž., učenika jedne pančevačke srednje stručne škole: „Na društvenim mrežama se mogu naći profili koji nude opravdanja sa svim pečatima, kao i PDF-ovi faksimila ustanova, okrugli pečati ustanova itd. Uz malo truda, mogu se opravdati časovi, jer je takav dokument veoma uverljiv“- kaže iskusni srednjoškolac i dodaje da samo uz dobro zagledanje i proveru pečata (mastilo ili boja) može se utvrditi da je reč o falsifikatu.

Krivično delo

Veliki problem predstavlja i to što među decom u školama kruže i važeća lekarska opravdanja – overena, bez upisanih ličnih podataka! Kako kažu stručnjaci, blanko opravdanja ne smeju da se izdaju i to je protiv pravila zdravstvene zaštite! S druge strane, u situaciji kada dete dobije blanko opravdanje u legalnom procesu, kada je zaista bilo kod lekara, a potom ga prosledi drugom đaku i onda u to legalno opravdanje neko unese druge podatke, ovaj čin postaje krivično delo.

U Ministarstvu prosvete na ovu temu kažu da lekarska uverenja izdaju zdravstvene ustanove i da Ministarstvo prosvete nema nadležnost da utvrđuje njihovu verodostojnost, a da svako saznanje o zloupotrebama treba prijaviti zdravstvenoj inspekciji i policiji, prenosi RTS.

Sve u svemu, razrednim starešinama u ovom slučaju jedino može da pomogne kurs forenzike – da valjano utvrde falsifikat, jer se treba dobro pripremiti za roditelje, inspekciju, advokate i sudove. Kad malo bolje razmisle o tome šta sledi kada se digne prašina, starešine će zasigurno samo uzeti opravdanje!

Pančevac/Z.S