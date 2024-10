OVO JE ČUDESAN REZULTAT Vučić: Srbija je danas jedina zemlja kandidat za EU koja ima kreditni rejting

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je ekskluzivni gost nove sezone emisije „Hit Tvit“ na TV Pink.

O istorijskom kreditnom rejtingu Srbije, novim infrastrukturnim projektima, aktuelnim svetskim sukobima i drugim temama večeras razgovaraju: predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Marina Papadakis – generalni sekretar Udruženja banaka Srbije i Goran Šarić – istoričar.

Prvi predlog – Kreditni rejting Srbije

Vučić je na početku istakao da je ovo rezultat rada u prethodnim godinama i to je izuzetno dobra vest za građane Srbije.

– Mogli ste da vidite neverovatno glasno ćutanje u našem okruženju… Turska je imala rejting od zemalja kandidata 2012, ali ga je umeđuvremenu izgubila. Srbija je danas jedina zemlja kandidat za EU koja ima kreditni rejting – kazao je Vučić.

Predsednik kaže da ovo nosi poruku mladim ljudima da veruju u svojoj zemlji i ostanu u njoj.

– To znači da novac na tržištu kapitala postaje jefitni i postajemo privlačniji investitorima… To je dokaz da su ajvne finsije sigurne i stabilne – dodao je on, te dodao da je to dobar signal za ceo svet o tome u kakvoj se situaciji Srbija nalazi.

Vučić ističe da će morati još mnogo da se radi i poboljšava kreditni rejting.

– Ovo je jedan čudesan rezultat. Nama je 2012. smanjen kreditni rejting upravo zbog onoga štu su pre toga radili, a posle toga smo 4 stepenika rasli dovde – kaže Vučić.

Prema rečima predsednika danas su plate u Srbiji najviše u regionu, i da je naša zemlja pretekla mnoge zemlje regiona po visini prihoda.

– Morao sam da pomognem Vučeviću i Malom da skinemo više od 3 milijarde evra zahteva ministara jer bi to unuštilo zemlju… Pročitaću vam deo, doktor specijalista je imao platu 67 hiljada, a u januaru 2025. biće preko 120 hiljada… Profesionalni vojnik sa 33 hiljade, a danas običan vojnik na 82 hiljade dinara… Samo da vidite šta smo uradili u prethodnih deset godina. Pokazalo se da politika rada, marljivosti je ona koja se uvek isplati – kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da je danas značajno veći životni standard, te ukazao na značajan rast plata prosvetara koja je premašila 800 evra.

– Dali je to dobro, pa nije nikad… I to je dobro da stavri guramo napred i da ljudi osećaju da želimo više, ali moramo da budemo fer prema sebi, da znamo šta je velika stvar a šta može i mora da bude bolje – kazao je Vučić.

Predsednik kaže da ne treba smetnuti da uma da ljudi kod nas ne očekuju da može negativno da se odraze i dešavanja u svetu.

– Kažu da imamo para a nećemo da im damo? Ne znam šta da odgovorim na to. Valjda im najbolje misle oni koji su ih držali na niskim platama, ali politika je ušla svuda. Pričate sa poljoprivrednicima i oni drže konferenicju u majicama političkim koje veze sa poljoprivredom nemamo… Mi smo povećali plate prosvetarima, da li smo u pravu ili ne… Mi smo napravili grešku jer smo obećali nešto što nismo mogli da ispunimo i zato prodsvetari zaslužuju izvinjenje… Tako da ja mislim da su to sve dobre vesti – kaže Vučić.

O izjavi Šoškića Vučić kaže da je u vreme Šoškića Srbija dobila korak nazad zbog njegove vlasti u Narodnoj banci.

– Kada je postao guverner za 75 dinara mogli ste kupite evro, kad je odlazio trebalo je preko sto dinara… Sada imate stabilan kurs dinara, 12 godina nepromenjivo. Neretko mislimo da je to bogom dano i dato zauvek, ali to je neverovatno promenjivo. Date im 6 meseci neodogovrne vlasti i sve ode, ode mast u propast… Suočili bi se sa katastrofom kao od 2008 do 2012. godine – rekao je Vučić.

Predsednik je posetio da je Đilas govorio kako će napustiti politiku kad plata pređe 800 evra, i da je to Srbija odavno nadmašila.

Vučić kaže da je zadovoljan što se ovo dogodilo 5. oktobra, jer se Srbija otvorila prema svetu.

– Tu sam pobornik onoga o čemu je govorio čak i Rade Bogdanović, doneli su nam potpunu nacionalnu, državnu i ekonomsku propast. Kad je čovek nezavistan, pa koga da se plaši?Mislim da je to privilegija nezavisnih slobodnih i mislećih ljudi, da im se suprostavljaju u čoporu i oni koji ne žele da slušaju i da čuju – rekao je Vučić.

Predsednik kaže da strukstura Srbije bila razorena, te da je „investicioni rejting stigao kao Božija nagrada za sav trudi i ispravljanje krivih Drina koje su nam ostavljene“.

Vučić je ukazao i na važne posete svetskih lidera koji su posetili Srbiju i da to pokazuje kako se naša zemlja promenila na bolje. Kako kaže u prilog tome govore pruge, putevi i mnogobrojni parkovi.

Prema rečima predsednika Srbiji nije problem javni dug, te da je on 46,4% u odnosu na BDP i da je to takođe istorijski nivo.

– Moramo da držimo to pod kontrolom – rekao je Vučić.

Papadakisova je istakla kreditni rejting podrazumeava da je premija rizika zemlje niža, te da to povećava BDP za 0,6% godišnje u narednih 5 godina, dovodi do ušteda na strani rashoda što ostavlja prostor za investicije i socijalna davanja.

Vučić je dodao da su postojale banke koje su služile za pljačkanje narodnih para, te pojasnio kako je tada izgledao modus operandi pljačkanja Srbije.

– To je služilo za pljačku narodnih para. Dođe ministar iz najveće stranke, tadašnje Demokratske stranke i kaže: „Ja ću tebi pošto si ti veliki biznismen da dam 20 miliona evra, ti ćeš meni da doneseš 5 miliona u kešu, al ti nećeš da daš nikakav kolateral za to što si uzeo“. Oni ne garantuju ničim, garantuju nepostojećim kabanicama i kišobranima i posle 6 meseci kažu „Uzmite kabanice i kišobrane, para nema“. Pare su podelili između sebe. To je bio modus operandi pljačkanja Srbije – ispričao je predsednik.

Papadakisova kaže da ljudi koji ističu da kreditni rejting nije ništa, nije uredu jer se takva činjenica ne može ignorisati.

– Veoma mi je žao Dušana Vujovića – rekao je Vučić.

– Uprkos Kosovu i svemu uspevamo ovo da izguramo… Nego Goran da objasni zašto je ove u okruženju najviše zabolela poseta Bin Zajeda i kreditni rejting? – upitao je Vučić.

Na to je Šarić dodao da je šutnja o glavnim dešavanjima u Srbiji u regionalnim medijima bila veoma uočljiva.

– Teško je naći nekog državnika koji ovde nije bio. A niko od njih nije obišao zemlje regiona. Kako oni zaobilaze te vesti, tako ti državnici zaobilaze te zemlje – rekao je

Kako kaže, to prvo znači da je Srbija sredila svoju ekonomsku situaciju. Drugo, dodaje da je sredila javne finansije, kao i da je to pozitivan signal investitorima, kao i da pokazuje da je Srbija kredibilna zemlja.

– Kada sam ja došao u Srbiju pre 15 godina, moja RIjeka je imala 2 šoping mola, Beograd takođe, a sada ih ima 7 i svi su puni. U praksi to zapravo znači to – rekao je Šarić.

Kako kaže Bin Zajed nije trećerazredni službeni, već jedan od najmoćnijih ljudi sveta.

– Ako on ima loš dan to cela svetska ekonomija oseti – kazao je Šarić.

– Biće nam teška nedelja po tom pitanju, ne znam jel učestvujemo ili ne u skupu. Mislim da je za sredu zakazan u Dubrovniku, video sam tekst predloga Deklaracije i da svi moramo da uvedemo sankcije i čekaju još samo Vučićevo odobrenje – dodao je Vučić.

