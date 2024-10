DIREKTOR JUTA: RODITELJI, evo kako da SMANJITE TROŠKOVE ekskurzije!

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić izjavio je danas da roditelji imaju pravo na umanjenje cene đačkih ekskurzija ukoliko agencije koje ih organizuju ne ispoštuju ono što su ponudile odnosno ukoliko su deca izgubila deo usluge predviđene po programu putovanja.

– Roditelji imaju mogućnost kompenzacije ukoliko su deca izgubila bilo šta od programa koji je predviđen za đačku ekskurziju usled kašnjenja polaska đaka ili iz bilo kog drugog razloga i agencija koja je organizator dužna je da im nadoknadi taj iznos – rekao je Seničić za Tanjug.

On je povodom današnje situacija gde je jedan autobus đaka iz Trinaeste beogradske gimnazije kasnio sa polaskom skoro 3,5 sata zbog toga što, kako je rečeno roditeljima, „vozač nije imao dovoljne sate sna“, a za šta je nulta tolerancija za vožnju dece, pa se čekao novi autobus i vozač iz Novog Sada, rekao da ukoliko se u ovoj konkretnoj situaciji i ispoštuje ceo plan puta, pitanje je koliko će to putovanje biti kvalitetno.

– Tu sad treba razredne starešine i vođe puta da kažu da li su oni došli na primer u neki muzej ili na neko mesto i protrčali za deset minuta, a po programu je na primer trebalo da ostanu dva sata. U tom slučaju zaista postoji osnov da se roditeljima isplati deo novca srazmerno onome što deca nisu dobila ili doživela na pravi način – naglasio je direktor Jute.

On je dodao i da je kada je reč o đačkim ekskurzijama veliki problem i njihova cena, koja je, kako je istakao, drastično veća nego ranijih godina.

– To je zbog mnogo razloga, pre svega procesa javnih nabavki, jer se ekskurzije i dalje organizuju pod javnim nabavkama iako se tu ne radi o državnim niti budžetskim sredstvima. Sama ta procredura je dosta komplikovana, a nema potrebe da bude tako -rekao je Seničić.

Prema njegovim rečima, cenu ekskurzija opterećuje i to što su nadoknade profesorima, lekarima, kao i rekreatorima koje agencije isplaćaju shodno odluci saveta roditelja opterećene izuzetno visokim stopama poreza i doprinosa.

– Osim poreza koji se kreće negde oko 57 odsto, na tu isplatu mi moramo da platimo i dodatnih 20 odsto poreza na dodatu vrednost (PDV). Znači na 1.000 dinara dnevnice mi plaćamo skoro 800 dinara državi troškova – rekao je sagovornik Tanjuga.

Kako je naglasio, najjednostavnije rešenje za ovaj problem prema njegovom mišljenju bilo bi da te troškove isplaćuje škola ili Ministarstvo prosvete kroz školske ustanove i da se za taj iznos relaksiraju roditelji.

– Siguran sam da kada bismo to uspeli da rešimo, ekskurzije bi mogle da budu bar 20 odsto jeftinije – rekao je Seničić i dodao da je i pravilnik za ekskurzije zastareo i da bi ga trebalo izmeniti.

On je naglasio i da mi svi zajedno treba da uradimo sve što je do nas da ekskurzije budu jeftinije i dostupnije svima, jer nažalost za najveći broj dece ekskurzije su jedini način da otputuju iz mesta u kome borave.

Ističe i da roditelji moraju više da se uključe i da ne insistiraju na hotelima sa tri i četiri zvezdice, već da utiču da se srede objekti koji su primereni za boravak dece sa višekrevetnim sobama i zajedničkim kupatilima, koji naravno treba da budu čisti i uredni kao što je to u nekim drugim razvijenijim zemljima, a to će svakako sniziti cene ekskurzije u značajnom iznosu.

– U rešavanje ovog problema treba uključiti i Ministarstvo prosvete jer je ono nadležno za obavljanje đačkih putovanja generalno i ono donosi zakon i pravilnike koji reguliši ovu oblast, ali i Ministarstvo finansija jer nam je ono neophodno da bi rešili pitanje nadoknada profesorima i dodatnih davanja koje opterećuju budžet roditelja – rekao je Senićić.

On je podsetio i da su se u jednom periodu pre 2013. naknade profesorima odnosno dnevnice isplaćivale sa računa škola, gde su škole plaćale daleko manju stopu poreza što je uticalo i da ekskurzije budu jeftinije.

Seničić ističe i da bi nadoknade profesorima, odnosno dnevnice za vođenje dece na ekskurzije trebalo da budu iste na celoj teritoriji Srbije, što sada nije slučaj.

Seničić je objasnio i da visinu dnevnice nastavnicima i profesorima koji vode decu na putovanja zavisi od odluke saveta roditelja u školama, a koja se donosi na predlog direktora.

– Kada je reč o izletima, te dnevnice se kreću između 500 i 700 dinara po detetu, a kada je reč o ekskurzijama to je negde oko 1.000-1.200 dinara po detetu po danu. Ali kada na to dodamo još 75 do 80 odsto dodatnih troškova, onda taj iznos nije toliko mali – rekao je on.

Prema njegovim rečima mora da postoji jedan standard koji će važiti za sve i da se on kontroliše od početka do kraja i samo u tom slučaju će se doći do povoljnijih cena ekskurzija.

– Suština je da deca odu na ekskurzije, da to roditelje što manje moguće opterećuje – zaključio je Seničić.

Učenici prvih razreda Trinaeste beogradske gimnazije trebalo je danas u sedam sati ujutru da krenu na dvodnevnu ekskurziju Viminacijum-Golubac-Lepenski Vir-Kladovo-Đerdap-Negotin-Gamzigrad, ali je jedan autobus sa dva odeljenja krenuo tek oko 10.45 sati, jer ga je policija isključila kako je rečeno roditeljima pošto vozač nije imao „dovoljne sate sna“, dok su druga odeljenja krenula na vreme.

Prošle sedmice i đaci Šeste beogradske gimnazije krenuli su sa zakašnjenjem na ekskurziju od sat i po jer jedan od vozača autobusa nije prošao alko-test, dok se drugom autobusu, od ukupno tri, ispraznio akumulator.

