VOJVOĐANSKA LIGA – ISTOK Bodovi idu u Dolovo i Starčevo

Polet (N) – Napredak 3:1 (1:0)

NAKOVO: Stadion „Barselona”, gledalaca 200, sudija, Marković (Pančevo), strelci: Draganov u 45. Đukić u 64. i Kočiš u 94. za Polet, a Tatić u 87. minutu za Napredak. Crveni kartoni: posle meča Kenjalo, Bucalo i Vukobrat (Polet) i Stanić i Ružić (Napredak).

POLET: Glišin 7, Krnić 7 (Nadlački 7), Detari 8, Radu 7 (Bucalo 7), Budai 7,5, Radlović 7 (Lakić), Draganov 7,5 (Vukobrat 7), Kočiš 8, Babić 7, Đukić 8, Kenjalo 8 (Nešić 7).

NAPREDAK: Magda – Omorjan 7, Lisić 7, Ružić 7, Stanić 7, Vujinović 6,5, Mitrović 6 (Oljača 6,5), Tatić 7, Tasić 7, Samardžija 6,5 (Tadić 6,5), Nikić 7,5, Jevremenov 7.

Nakovčani su dosta teško došli do trijumfa u duelu sa momcima iz Česterega.

Kada je autoritativan sudija Marko Marković označio kraj susreta gostujući igrači napali su domaće fudbalere bez ikakvog razloga i povoda, nastala je gužva koja se brzo smirila, pa je abitar morao da pokaže čak pet crvenih kartona.

U svakom slučaju ove nemile scene ne bi trebalo da se događaju na vojvođanskom istoku.

P. Trnić

Kozara – Mladost 0:3 (0:2)

BANATSKO VELIKO SELO: Stadion Kozare, gledalaca 150, sudija: Žutić (Lovćenac), strelci: Ergarac u 20. i Mišović u 45. i 71. minutu.

KOZARA: Ševo 5,5, Rofa 5,5 (Plavšić 6), Knežević 6, Bajić 6 (Latinović 6), Spahić 5,5, B. Bunić 6, Labus 6, Penavski 6, Tomić 6, Krmar 6, Zeljković 6.

MLADOST: Todorović -, Točilovac 7, Lunč 7, Starčević 7, Vučinić 6,5, Mišović 8 (Kovačević), Stanković 7 (Klještan), Petković 6,5, Đukić 6,5 (Maksimović), Ergarac 7, Radisavljević 7.

Momci iz Omoljice neočekivano lako došli su do bodova. Za to su se postarali igrači uže odbrane domaćina koji su napravili kardinalne greške koje su gosti iskoristili na pravi način. Jednostavno, domaćin je podbacio u svim segementima fudbalske igre, a gosti su se prosto prošetali na putu do zasluženog trijumfa.

P. Trnić

Begej – Polet (I) 4:0 (2:0)

ŽITIŠTE: Stadion Begeja, gledalaca 150. Sudija: Marković (Vršac). Strelci: Grbić u 7. Mijatović u 22. Nikolić u 75. i Rapaić u 77. minutu.

BEGEJ: Trivunović 7,5, Mijatović 7,5, Čabrilo 7 (Rapaić 7), Štrbac 7,5 (Puškarš), Umićević 7,5, Grbić 8, Mladen Novak 7,5 (Marko Novak 7,5), Vukoje 8, Golijanin 7,5, Nikolić 8,5, Brankov 7,5 (Novaković).

POLET (I): Jan 5, Tanasković 6, Ratković 6,5, Đuričić 6, Vasić 6,5, Jankuilov 6,5, Josimov 6 (Sanader 6,5), Skokna 7, Kovačević 5, milin 7 (Subotić 6), Mladenović 6,5.

Već u 7. minutu kapiten Žitištana Slobodan Grbić izvanredno je reagovao na jednu visoku loptu i manirom velemajstora pogodio mrežu gostiju. Drugi pogodak je Mijatović posle kornera smestio u desni gornji ugao, da bi potom Golijanin propustio četiri prilike. Ipak u nastavku najpre je izvanredni Nikolić iskoristio pas Grbića za novi pogodak, a krajnji rezultat je delo mladot Rapaića koji je pobegao čuvarima po desnoj strani i iskosa pogodio gol Poleta. Gosti su pokušavali bar da smanje rezultat, ali su se napadi odbijali o čvrst bedem Žitištana.

D. Milićev

BAK – Budućnost SC) 0:0

BELA CRKVA: Igralište BAK-a, gledalaca 150, sudija: Milivojev (Alibunar).

BAK: Irović 7,5, Starović 7, Marić 7 (Trifunović), Simić 7 (Paunović), Anđelić 7, Kračunjel 7, Milković 7, Motorov 7, Anka David 7, D. Jungić 7, Sekulović 7.

BUDUĆNOST (SC): Kuručev 7, Stanić 6,5, Kuburović 6,5, Matić 7, Mastilo 6,5, Rakas 6 (Vlaučin 6,5), Hovanec 6,5, Kovačević 6,5 (Ajdarić), Tomin 6 (Radivojac 6,5), Dragović 6 (Kondić 6,5), Markov 6,5.

Domaćini su pružili snažan otpor lideru i osvojili bod. Tokom celog susreta, iako su na začelju tabele, nisu respektovali goste i bili su ravnopravni.

Posle odmora gosti su pokušavali da dođu do bolje igre i tri boda, ali Belocrkvani su pokazali da ne zaslužuju mesto u donjem delu tabele.

D. P.

Borac (S) – Proleter 2:1 (0:1)

STARČEVO: Stadion Borca, gledalaca 150, sudija: F. Dimitrievski (Zrenjanin), strelci: Popović u 54. U. Lukić u 64. za Borac, a Čkonjević u 19. minutu za Proleter.

BORAC: Lapić 7, Đukanović 7, Popović 7 (Jovanov), Delić 7, Trajković 7,5, Đajić 7, U. Lukić 7,5, Mađarov 7, Jerkov 6,5 (Kujundžić 7), Turkalj 7, S. Lukić 6,5 (Alamadine 7).

PROLETER: Tešović 7, Milovanov 6, Tadić 6, S. Tomić 6,5, V. Čkonjević 7, Timić 7 (Đerić 6,5), Čekerevac 6,5, Bogojević 6,5, D. Čkonjević 6, Šorđan 6,5 (Ivanović 7), M. Jevtić 67,5.

Dolovo – Jedinstvo (V) 1:0 (1:0)

DOLOVO: Stadion Dolova, gledalac 100, sudija: K. Kovač (Mokrin), strelac: Nedučić u 34. minutu.

DOLOVO: Tomić 7, Karanvilovski 7, Jaćimovski 7, Milovac 7, Đorđević 6,5, Savkov 6,5 (Gigović 7,5), Pešterac 7, Petković 6,5 (Cvetković 6,5), Ševo 7, Nedučić 7,5, Advigov 7.

JEDINSTVO: Uzelac 7, Tešić 6,5 (Nikolić 6,5), Necin 6,5 (Lacković), Milićević 7, Guteša 6,5, Vranić 7, Sekulić 6,5, Ćirka 6,5, Caran 6,5 (Ciganović 6,59, Stanisavljev 6,5, Jevtić 6,5 (Majstorović 6,5).

Trener Simo Čučak dobro je spremio tim. U obostranoj otvorenoj igri fudbaleri Dolova imali su više prilika, a posle centaršuta Pešterca, Nedučić je postigao gol odluke.

B. St.

Jedinstvo (BK) – Sloboda 1:2 (1:1)

BANATSKO KARAĐORĐEVO: Stadion Jedinstva, gledalaca 50, sudija: S. Radulović (Elemir), strelci: Šer u 42. za Jedinstvo, a Terzin u 11. i Francuski u 50. minutu za Slobodu.

JEDINSTVO: Radović 6 (Kašlik 6), Toma 6, Vojnović 6, Korać 6 (Radišić 6,5), Milanović 6, Šer 7, JEftić 6, Stojisavljević 6, Šušnjar 6,5, Dučić 6,5, Babić 6.

SLOBODA: Ćirić 7, Lisica 6,5, L. Bojević 6,5 (Galić 7), Francuski 7,5, Karanović 6,5, M. Bogojević 6,5, Ćosić 6,5 (B. Ćosić, Protić 6,5), Vokić 7, Cvianović 7, Terzin 7,5.

Rusanda – Crvena zvezda 2:5 (0:2)

MELENCI: Stadion Rusande, gledalaca 50, sudija: N. Knežević (Banatsko Karađorđevo), strelci: Odžin u 50. Stevanov u 58. za Rusandu, a Kresoja u 10. i 65. i Popeskov u 22. 79. i 89. minutu za Crvenu zvezdu. Žuti kartoni: Janković, Češljarov, Stevanov, Trajković (Rusanda), Đorić, Latković, Čubrilo (Crvena zvezda).

RUSANDA: Matković 6,5, Škondrić 6, Jankoić 5, Češljarov 5, Odžin 7, Vidić 6,5, Vlačić 6 Subić 6 (Trajković 5), Adamov 5 (Marinac), Stevanov 7, Joksimović 6.

CRVENA ZVEZDA: Mijatov 6,5, Latković 7, Reljić 7, Adamović 7, Đorić 6,5 (Cucić 6,5), Popeskov 8,5, Vojvodić 7,5, Čubrilo 7, Barbul 6,5 (Kockar), Čudanov 6 (Petrović 6,5), Kresoja 8 (Radić).

V. P.

