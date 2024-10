ŠATRA, 500 ZVANICA, BIK NA RAŽNJU: Deda Petar i praunuk Nemanja zajedno proslavili 100. i 18. rođendan

NOVA VAROŠ – Starinu Petra Ćirovića iz novovaroškog sela Negbina Srbija je upoznala pre nekoliko godina, kao jednog vitalnog planinca koji se i u desetoj godini po Zlataru vozi kvadom. Za nekoliko meseci, tačnije baš na Božić on će ako Bog da slaviti, ni manje ni više već okrugli 100. rođendan. Taj jubilej ali i punoletstvo praunuka Nemanje bili su razlog da Ćirovići ove jeseni kod svoje kuće naprave veliko veselje sa 500 zvanica.

– Bilo je to slavlje koje će se dugo pamiti. Deda Petar je najstariji stanovnik ovog i okolnih sela, sa svojih punih 99 godina i još par meseci koji ga dele do stotke. Lepo je bilo gledati pradedu i praunuka kako zajedno duvaju svećice na rođendanskoj torti. To je pravo bogatstvo, srećna i složna porodica, kaže za RINU jedna od zvanica ovog nesvakidašnjeg slavlja.

Ispod specijalne šatre postavljene u dvorištu, muzika je svirala skoro dva dana, a nekoliko stotina gostiju uživalo je sa domaćinima Ćirovićima. Sva hrana se spremala kod njih, a za ovu posebnu priliku oni su na ražnju ispekli bika. Pekla su ga tri majstora, a bio je glavna atrakcija na slavlju.

Deda Petar uprkos godinama sve vreme je bio na slavlju, uživajući sa svojim najbližima ali i sa velikim brojem zvanica, rodbinom i prijateljima. Oživeo je uspomene na neka davna vremena, kad je on bio mlad.

Skoro ceo svoj život proveo je u selu Negbina i kaže da tu lepotu i mir ne bi menjao ni za svo blago ovog sveta. Mahom su ljudi u ovom kraju dugovečni, pa im ni korona virus nije mogao ništa. Ipak, za svoju duboku starost kaže da je najviše zaslužna umerenost u svakom smislu i izbegavanje konflikata.

– Samo je važno da čovek živi u miru prvo sam sa sobom, a onda i sa drugima. To vam je onih nekoliko minuta pred spavanje kad zaspite spokojno i potpsisujem da je bilo kakva sikiracija izuzetno štetna po zdrvalje. Sve ove godine pazio sam da ne radim, ono što ne bih voleo drugi meni da učine i eto tako doživeh skoro čitav vek, kaže starina Petar.

