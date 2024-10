POSLEDNJI ROK ZA PLAĆANJE POREZA SE BLIŽI! Evo kako se umanjuje i koliku kamatu plaćate ako zakasnite

Novembar je sve bliži te uskoro pristiže i poslednja, četvrta rata za plaćanje poreza na imovinu.

Porez na imovinu je porez koji plaća svaki državljanin Srbije ukoliko poseduje neke nepokretnosti i u obavezi je da ga redovno izmiruje. Visina poreza na imovinu utvrđuje se na godinu dana i odnosi se na sve vrste nepokretnosti: bilo da je to stan, kuća, poslovna ili stambena zgrada, ili neka vrsta zemljišta (šumsko, poljoprivredno ili građevinsko) – ako je u ličnom vlasništvu, plaća se.

Kako proveriti porez na imovinu?

Pre nekoliko godina, moralo se satima čekati u redu kako bi se stiglo do ove informacije, a sada je to moguće uz par klikova.

Provera poreza na imovinu može se izvršiti onlajn na sajtu lokalne poreske administracije.

Osim što se na sajtu lokalne poreske administracije može proveriti porez, tamo je takođe dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza.

Preduslovi za plaćanje su: unet validan email, izabran bar jedan račun za plaćanje, unet odgovarajući iznos za uplatu za svaki izabran račun (različit od nula).

Poreska stopa nije ista za sve

Što je skuplja nekretnina, veća je i poreska stopa.

• do 0,3% od „tržištne“ vrednosti zemljišta, ukoliko je poreski obveznik pojedinac;

• do 0,4% od „tržištne“ vrednosti imovine, ukoliko je poreski obveznik pojedinac. U ovom slučaju poreske stope su progresivne (do 0,4% – do 0,6% – do 1% – do 2%);

• do 0,4% od vrednosti imovine iskazane u poslovnim knjigama poreskog obveznika, ukoliko poreski obveznik vodi poslovne knjige.

Da li porez na imovinu može da se umanji?

Kada je reč o smanjenju poreza na imovinu za fizička lica, postoje dve opcije – umanjenje amortizacijom i takozvani poreski kredit.

Vlasnici stana sa prijavljenim prebivalištem imaju pravo na poreski kredit, odnosno umanjenje poreza na imovinu za 50%, ali ne više od 20.000 dinara.

Lica starija od 65 godina koji stanuju u kući ili stanu do 60m² imaju mogućnost dobijanja umanjenja poreza na imovinu za 75%.

Vlasnici objekata koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju su oslobođeni plaćanja poreza na imovinu.

Vlasnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta koje ponovo privode nameni oslobođeni su od plaćanja poreza na imovinu tokom pet godina.

Ako nakon otuđenja ili sticanja zemljišta površina parcela koje se ne graniče ne prelazi 10 ari.

Amortizacija može umanjiti osnovicu za porez na imovinu do 1% godišnje, maksimalno do 40%.

(Dnevnik)

TO PANČEVO U IGRI ZA PRESTIŽNU NAGRADU: Evo kako i vi možete da glasate

LETNJE RAČUNANJE VREMENA ZAVRŠAVA SE U NEDELJU: Evo kako ćete pomeriti sat