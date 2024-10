OVO SU NOVA PRAVILA! Izvršitelji više NEĆE MOĆI odmah da vam prodaju stan, EVO I ZAŠTO!

Godinama unazad svedoci smo pojave ekspresnog iseljavanja građana iz svojih domova i još ekspresnije prodaje tih istih domova na licitacijama od strane javnih izvršitelja svega nekoliko dana nakon završetka sudskog procesa. Na ovaj način, veliki broj ljudi, neretko sa malom decom, završava na ulici bez krova nad glavom.

Ipak, da izvršenje ne stupa na snagu tako brzo, možda bi ovi nesrećni ljudi imali priliku da prodaju svoje nekretnine i na taj način dođu do novca potrebnog za izmirenje duga, ali i da im nešto ostane za novi početak.

Upravo zbog ovog više ne tako retkog slučaja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sinoć nekoliko važnih zakona koji će se odnositi na finansijski sistem i krajnju zaštitu od previsokih kamata, i za keš i stambene kredite, korišćenje kreditnih kartica i dozvoljeni minus.

– Donosimo mere trajne zaštite od previsokih kamata. One se odnose kako na keš kredite, tzv. lične kredite, dakle stambene kredite, ali se to odnosi i na drugačije ponašanje, odnosi se i na poslovanje, odnosno korišćenje kreditnih kartica, posebno smanjenje interesnih stopa, kamatnih stopa, kada je u pitanju dozvoljeni ili nedozvoljeni minus, koji ide čak i do 29 odsto, a sada bi maksimalna moguća stopa išla do 19,75, a to su ogromne uštede za ljude koji neretko ulaze u minus – navodi Vučić.

Cilj ovih novina jeste da se ograničavanjem efektivne stope pomogne i ljudima koji su uzimali takozvane hipotekarne kredite, kao i stambene kredite svake vrste. Upravo ovi ljudi najčešće ostaju bez imovine, budući da su potpisali ugovor o kreditu za koji se moglo pretpostaviti da neće moći da iznesu.

Zbog nebrojano mnogo razloga može doći do nečije nemoći da isplati ratu kredita, a samo nekoliko koraka deli vas od sudskih postupaka i konačnog oduzimanja imovine. Ako dođe do ovoga, proces je prilično brz i praktično „dok trepnete“ možete ostati bez svega što ste imali. Vaša imovina u ovom slučaju obično biva procenjena na dosta nižu vrednost od one realne, odnosno prodajne, ali vi u tom trenutku više ništa ne možete.

Tri meseca „fore“ kao poslednja šansa za prodaju nekretnine

Ipak, država želi da uvede pravilo usporavanja novog procesa, gde ćete imati jednu konačnu šansu da svoju nekretninu prodate po ceni koju vi smatrate realnom, te na ovaj način možete isplatiti dugove, ali da vam istovremeno i ostane nešto novca koji će vam pomoći da stanete na noge. Ova mera uticaće na banke, prvenstveno na način koji će garantovati olakšice onima koji iz određenih razloga nisu u mogućnosti da otplate dugovanje, ali tu nije kraj.

– I kada se vidi da oni to ne mogu da otplaćuju, banke će biti u obavezi da im nude olakšice, ali i kada se završi taj proces i pre nego što se dođe u izvršni postupak naplate i oduzimanja imovine, onom ko je dužan mora da se ostavi rok od nekoliko meseci, da taj čovek sam može da proda tu imovinu i da izmiri te obaveze, a ne da se navrat-nanos prodaje po najnižoj ceni, pa da se ljudi na taj način uništavaju – rekao je između ostalog predsednik Vučić gostovajući sinoć na RTS-u.

Za sada nije poznato kada će novi propisi stupiti na snagu, ali ono što jeste sigurno jeste da su nove izmene u zakonu napravljene upravo zbog građana, odnosno u cilju njihove finansijske, stambene i na kraju životne zaštite.

Svako može da u životu ostane bez posla, doživi ličnu tragediju ili nešto treće što može dovesti do toga da osoba više nije u mogućnosti da otplaćuje rate kredita. U ovom slučaju, umesto nasilnog iseljavanja, osobi koja će na ovaj ili onaj način ostati bez imovine, treba pomoći na sve načine kako bi ponovo stala na noge. Jedan od tih načina svakako jeste i prevencija nasilnog iseljavalja koju predlaže predsednik Vučić. Ostaje nam da sačekamo potpisivanje ovog zakona i da vidimo kakva će biti njegova primena u praksi.

