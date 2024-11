OVE NEDELJE U KULTURNOM CENTRU: Filmovi Planeta 7693 i Nula kalorija, predstava Čarobnjak iz Oza

U okviru bioskopskog repertoara, u utorak, 5. novembra, u u 12 i 18 časova i sredu, 6. novembra, u 18 sati na programu je domaća porodična drama “Planeta 7693” u režiji Gojka Berkuljana, sa Ilijom Pejakovićem, Andrijom Kuzmanovićem, Kristinom Obradovič i Hanom Ivanišević u glavnim ulogama.

Takođe, 5. i 6. novembra u 20.30 sati možete pogledati nagrađivani film “Nula kalorija” Džesike Hausner, u kom glavne uloge tumače Mia Wasikowska, Ksenia Devriendt i Luke Barker.

Ulaznice za oba filma koštaju 400 dinara.

U petak, 8. novembra, u Dvorani Kulturnog centra u 19 časova na programu je Gala koncert povodom Dana Grada Pančeva, u okviru kojeg učestvuju profesori i učenici SMŠ „Jovan Bandur“ Pančevo.

U subotu, 9. novembra, u okviru Pozorišnog matinea za najmlađe, u 12 i 17 sati na programuje predsava za decu “Čarobnjak iz Oza” dečje scene “Pođi tuda…” Kulturnog centra Pančeva.

Režiju potpisuje Nenad Gvozdenović a uloge tumače Marina Vodeničar, Alisa Lacko, Ksenija Perduh, Miroslav Žužić i Jovan Popović. Ulaz je slobodan, a besplatne karte se preuzimaju na blagajni KCP-a od utorka, 5. novembra.

Biletarnica Kulturnog centra Pančeva otvorena je od ponedeljka do petka od 13 do 21 sati, subotom od 11 do 21 sat, dok je nedelja neradni dan.

(Pančevac/KCP)

KULTURNI CENTAR Otkazan program druge večeri 27. Pančevačkog Jazz festivala

DEČJA NEDELJA U HRVATSKOJ: „Čarobnjak iz Oza” iz Pančeva oduševio decu i ispunio dvorane osmesima