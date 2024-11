Srbi za Trampa: Pobedićemo uprkos cenzuri, sabotaži i kleveti

Pokret Srbi za Trampa iz SAD objavio je saopštenje povodom tekućih izbora, uz video na kojem se prikazuju fotografije NATO agresije na Srbiju.

Poručuju da pokret istrajava uprkos „nemilosrdnoj cenzuri, stalnim napadima, unutrašnjom i spoljašnjom sabotažom, medijskim kampanja kleveta, suspenzija i još mnogo toga“.

„Kroz sve to, ostali smo ujedinjeni, vođeni našom zajedničkom vizijom i posvećenošću istini“, poručuju iz pokreta.

Since 2016, we’ve stood strong and unwavering. Our movement has faced relentless censorship, constant attacks, internal and external sabotage, media smear campaigns, suspensions, and so much more.

But through it all, we’ve remained united, driven by our shared vision and… pic.twitter.com/8PbtOY4B72

— SERBS for TRUMP 2024 (@SerbsFor) November 6, 2024