VUČIĆ NA SAMITU U BUDIMPEŠTI: Nakon što smo Trampa prikazali kao đavola, sada ćemo da mu napravimo krila anđela

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas na samit Evropske političke zajednice u Budimpešti i izjavio da očekuje otvoren razgovor u svetlu novih geopolitičkih okolnosti i po pitanju nekoliko stvari koje su za nas važne, kao i da očekuje da Evropa donosi strateške, a ne birokratske odluke.

Predsednik Vučić obratio se na samitu

– Dragi Viktore, hvala na prijemu. Naravno da mi nije lako da danas govorim nakon prethodnih govora. Nije lako za mene da pričam danas i da izrazim drugačije mišljenje. Nije mi lako da izrazim različito mišljenje po pitanjima, ali daću sve od sebe da to uradim što poštenije i iskrenije, s obzirom na okolnosti. Verujem da nam je, umesto ponavljanja istih poruka, potreban pravi strategijski razgovor svih nas koji sedimo ovde. Svet se promenio i menjaće se još uvek. Mi još uvek živimo u prošlosti i ne prihvatamo promenu, ponavljajući floskule kao što smo nekada radili – kazao je predsednik.

– Verujem da, nakon što smo Donalda Trampa prikazali kao đavola, sada ćemo izgleda da promenimo priču i napravićemo mu krila anđela da bi ta priča o njemu mogla da se promeni ili da bi njegova agenda mogla da se promeni. To neće biti tako lako. Postoji još nešto što moramo da razumemo, više od onoga što će Ursula, Šarl i drugi razgovarati sa Trampom. On će naći načina da se bavi važnim pitanjima – istakao je Vučić.

– Međutim, pravi problem je šta se zapravo dogodilo u SAD, šta su ljudi u SAD preneli kao poruku svima nama, čega im je bilo dosta, šta žele da vide… Da li su zaista želeli da drže takva „moralna“ superiorna predavanja drugima u svetu, kao što je bio slučaj, da li su hteli da čuju mišljena poznatih ličnosti, da li će zaista Džej Lo napuniti rezervoar automobila jednog običnog američkof farmera? Ne, bilo im je dosta, više nego dovoljno. Ovo je poruka svima nama. To je nešto o čemu mi treba da se pobrinemo ovde u Evropi – navodi dalje predsednik Vučić.

– Evropa je najlepša mesto u svetu do sada. Da li će biti tako za 10 ili 20 godina? Razgovarao sam sa svojim dobrim arapskim prijateljem, predsednikom jedne vrlo cenjene zemlje. Pitao me je koliko godina ima moj najmlađi sin, to je bilo prošle godine. Rekao sam šest godina. On mi je rekao „Možeš li da zamisliš njegov život za 20 godina? Gde bi želeo da tvoj sin živi, u bogatijem delu sveta ili siromašnijem? Rekao sam mu „mi smo lojalni ljudi, tako možda nekima ne delujemo, ali smo mi jako lojalni. Obećao sam svom narodu da ćemo ostati na evropskom putu i tako će i biti“. Rekao mi je „samo razmisli o tome“. To govorim zato što sada mislim da bismo trebali da pričamo o strateškim pitanjima – kazao je Vučić.

– Kad pričamo o Zapadnom Balkanu, neću da zloupotrebim ovu priliku, hvala Orbanu što mi je dao ovu šansu, prošli put niko od nas sa Zapadnog Balkana nije imao priliku da govori, neću sad da zloupotrebim Vaše poverenje, da kritikujem nekog u susedstvu, da se bavim bilateralnim sporovima, ali bih želeo da kažem da imamo hiljade problema. Imaćemo izbore u Nemačkoj, što znači da na šest meseci možemo da zaboravimo bitnije nemačko učešće u svim našim pitanjima, a kad je tako nisam siguran da je to u najboljem interesu Evrope i svih nas. Mi smo kao zemlja skoro potpuno zavisni od nemačke ekonomije i možete da pretpostavite koliko nam je bitno sve što se u Nemačkoj dešava – kaže predsednik.

– Slušao sam Emanuela veoma pažljivo, iskreno sam zahvalan na nekim stavovima koje je danas izneo. Slušao sam vas sve, ali moram da kažem jednu stvar – kao zemlja, mi smo uvek bili optuživani, najlakša smo meta bili jer nismo Rusiji uveli sankcije. Kao što vidite, ja to nisam krio. Pravo pitanje je da, ako analizirate našu podršku Ukrajini, kad pričamo o finansijskoj pomoći, humanitarnoj pomoći koja je mala u poređenju sa Nemačkom, SAD i drugim velikim zemljama. Ali ako poredite malu Srbiju sa čak i nekim većim zemljama od nas koje su u EU i svim zemljama sa Zapadnog Balkana, naša podrška je bila mnogo veća – naveo je Vučić.

– A sada, moje pitanje svima vama, veliki evropski lideri, je da li je uvek bio važniji formalni birokratski pristup ili suština? Vidite šta se dešava u svetu. Narendra Modi nije toliko srećan zbog pobede Donalda Trampa. Indija napreduje na fantastičan način. U Kini kažu kako se susreću sa mnogo ekonomskih problema. Moglo bi biti tako. Ali mi se suočavamo sa mnogo većim problemima od Kine. Njihova prodaja je pet ili šest hiljada puta veća od naše. Ne možemo da pričamo o Srbiji, mi mnogo zaostajemo za svima vama. Pravi prblem je, ne vi trebalo da nas stavljamo pozadi. Trebalo bi da pričamo sa svima, trebalo bi da promenimo strategiju, da pričamo o Zapadnom Balkanu, ne samo o Srbiji. Verujem da EU bi trebalo da donese strateške odluke po pitanju velikih problema. Ako zaista verujete da svako od nas zna šta piše u 19. ili 25. poglavlju, nemam pojma, nemam ideje. I niko od vas ne zna ništa o tome. Nije to slučaj sa Bugarskom, sa Rumunijom, to su bile političke odluke koje su donete od strane EU. Kada su bile strateške odluke i ljudi koji su razmišljali strateški, ovo je kako mi to vidimo. Onda vidim, dobro, toj zemlji to ide sve bolje i bolje. A Srbija jeste, privreda Srbije je najjača ekonomija, svakako, na Zapadnom Balkanu. Da, ali Srbija nam ne treba. Zato što nisu uveli sankcije Rusiji, ili nisu rešili probleme sa nekim drugim ljudima, ali mi nismo ti koji su pravili probleme – istakao je predsednik.

– Sledeće pitanje je, Tramp je upravo pobedio, šta ćete uraditi. Ukoliko verujete da će smanjiti svoju finansijku pomoć Ukrajini, neće. mi možemo svi da povećamo našu podršku, možda je naša finansijak podrška mala, 52 miliona, ali ukoliko svi drugi daju dosta, bilo bi mnogo više. da budemo iskreni, treba da vidimo koje je rešenje. Pravi problem je, zaista ne znam šta znači da neko mora da pobedi, da moramo da imamo pobednika. Kako će Putin da pobedi, kako ćemo mi?

