Radovi na državnom putu I M reda broj 6 i I B reda broj 47, deonica Beograd – Pančevo i Pančevački most.

Pančevački most – radovi na zameni svetiljki na ulazno – izlaznim saobraćajnicama mosta, od 9. do 11. novembra i od 16. novembra do 17. novembra, od 8 do 15 časova. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom.

Beograd – Pančevo, od raskrsnice za skretanje za Zrenjanin, u smeru ka Pančevu – radovi na rekonstrukciji javnog osvetljenja do 20. novembra, od 8 do 15 časova, u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

(Pančevac)

JP PUTEVI SRBIJE: Radovi na deonici puta Beograd – Pančevo od 30. oktobra do 10. novembra