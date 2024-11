IZVANREDAN USPEH Plivači Dinama osvojili 154 medalje na Kupu Pančeva! Ovo je spisak osvajača odličja

Plivački klub „Dinamo“ iz Pančeva bio je domaćin međunarodnog takmičenja Kup Pančeva 2024, plivači Dinama osvojili su 154 medalje: 73 zlatnih, 49 srebrnih i 32 bronzane.

U konkurenciji je bilo 182 takmičara iz 13 klubova iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Srbije,

Plasmani:

Andrej Čikara – 100 kraul, zlato, 100 leđno, zlato, 100 mešovito, zlato

Ognjen Mitić – 200 delfin, zlato, 100 delfin, srebro, 200 mešovito, srebro, 100 prsno, zlato

Danica Divljak – 100 prsno, zlato, 200 i 100 delfin, zlato, 400 mešovito, zlato

Nina Čiča – 100 i 200 prsno, zlato, 100 mešovito, zlato

Andrea Poljak – 100 leđno, zlato, 100 kraul, zlato

Dagmar Husarik – 100 mešovito, srebro, 100 delfin, zlato, 100 kraul zlato, pehar za najuspešniju takmičarku (16+ godina)

Danica Konstantinov – 100 i 200 leđno, zlato, 100 mešovito, zlato, 400 mešovito, srebro, pehar za najuspešniju takmičarku (do 14 godina)

Sara Šimon – 200 leđno, zlato, 100 leđno, srebro, 100 kraul, bronza

Stefan Miltenović – 100 kraul, srebro, 100 leđno, zlato

Petar Savić – 400 kraul, bronza

Ilija Puşelja – 100 i 200 prsno, zlato, 100 mešovito, zlato

Njegoš Knežević – 100 prsno, srebro, 200 prsno, bronza, 100 leđno, srebro

Darija Veličkovski – 100 prsno, srebro, 100 delfin, srebro, 100 mešovito, srebro

Magdalena Pantić – 100 i 200 prsno, zlato, 200 kraul, srebro, 100 mešovito, srebro

Andrea Ratković – 100 delfin, zlato, 400 kraul, zlato, 400 mešovito, zlato, 200 leđno, srebro, pehar za najuspešniju takmičarku (do 13 godina)

Aleksa Bokun – 100 i 200 prsno, zlato, 100 i 200 mešovito, zlato

Milica Tintor – 400 kraul, bronza, 400 mešovito, bronza, 100 kraul, bronza

Lena Šdiku – 100 kraul, srebro, 200 prsno, srebro, 200 delfin, zlato, 200 mešovito, zlato

Sara Bokun – 100 kraul, zlato, 100 i 200 mešovito, zlato, 100 leđno ,srebro

Vuk Samardžija Vuk – 100 i 200 delfin, zlato, 400 mešovito, zlato, 100 kraul, bronza

Martin Husarik – 100 kraul, zlato, 100 delfin, zlato, 200 kraul, srebro, pehar za najuspešnijeg takmičara (do 11 godina)

Vasilije Živanović – 200 prsno, srebro, 100 prsno ,bronza, 200 mešovito, bronza

Lazar Stančul – 200 i 400 mešovito, zlato, 400 kraul, zlato, 200 leđno, zlato

Svetlana Medić – 50 delfin, bronza, 50 leđno, srebro

Miloš Pantić – 50 delfin, zlato, 50 leđno, srebro, 50 prsno, srebro, 50 kraul, zlato, pehar za najuspešnijeg takmičara (do 10 godina)

Relja Leskaroski – 50 delfin, srebro

Uroš Nikolić – 50 delfin, bronza, 50 prsno, zlato

Mateja Aleksić – 50 delfin, zlato, 50 leđno, bronza, 50 prsno, srebro, 50 kraul, srebro

Maksim Maljković – 50 delfin, srebro, 50 kraul, bronza

Vojislav Stančul – 50 delfin, zlato, 50 prsno, zlato, 50 kraul, srebro

Luka Geratović – 50 delfin, srebro, 50 leđno, zlato, 50 prsno, srebro, 50 kraul, bronza, pehar za najuspešnijeg takmičara (do 8 godina)

Ivona Pavlović – 200 leđno, zlato, 100 leđno, zlato, 200 prsno, srebro

Sanja Matić – 100 i 200 leđno, srebro, 400 kraul, srebro, 200 kraul, zlato

Marija Veličković – 100 i 200 prsno, srebro, 100 mešovito, bronza

Jovan Gavrilović – 100 prsno, srebro, 100 leđno, bronza

Luka Obrađan – 100 i 200 prsno, bronza, 100 mešovito, bronza

Dario Veličković – 100 prsno, srebro

Đorđe Savović – 100 prsno, bronza, 200 prsno, srebro

jelisaveta Lazić – 50 leđno, zlato, 100 mešovito, zlato, 50 prsno, zlato, 50 kraul, zlato, pehar za najuspešniju takmičarku (do 9 godina)

petra Kolašinac – 50 leđno, zlato, 50 kraul, srebro

Lina Elkhedr – 50 leđno, srebro, 100 mešovito, zlato, 50 prsno, srebro, 50 kraul, zlato, pehar za najuspešniju takmičarku (do 8 godina)

Damjan Milosavljev – 50 leđno, bronza, 50 kraul, bronza, 100 mešovito, zlato

Uroš Ranković – 50 leđno, srebro, 100 mešovito, zlato

Grigorije Živković – 50 leđno, srebro, 50 prsno, bronza

Stefan Ilić – 50 leđno, bronza

Tamara Savić – 100 mešovito, bronza, 200 prsno, bronza

Mila Matić – 100 i 200 mešovito, zlato, 400 kraul, bronza, 100 delfin, zlato

Andrej Miletić – 400 kraul, srebro, 100 delfin, bronza

Filip Popov – 200 kraul, srebro, 100 leđno, bronza

Đorđe Slavković – 200 kraul, bronza, 100 leđno, srebro

Damjan Milovanović – 50 prsno, bronza

Iva Aleksić – 100 leđno, srebro

Mila Rapajić – 50 kraul, srebro

Mihajlo Marković – 50 kraul, bronza

Đorđe Torbica – 100 mešovito, srebro

nemanja Ćosić – 100 mešovito, bronza

(Pančevac)

