HOROR U KINI: 35 poginulo, 43 povređeno kada je VOZILO pokosilo ljude ispred sportskog centra!

Čak 35 ljudi je poginulo, a 43 osobe su povređene kada je automobil naleteo na grupu ljudi ispred sportskog centra u južnom kineskom gradu Džuhaju, javila je državna televizija CCTV u utorak.

Do incidenta je došlo u ponedeljak uveče.

Državni mediji su ranije preneli da su povređeni prevezeni u četiri bolnice, a da je samo u jednoj primljeno više od 20 ljudi.

Na snimcima nakon incidenta vidi se kako ljudi leže na stazama za trčanje i obližnjim terenima, dok je obuća razbacana okolo.

Why are people just walking past not attending those lying on the floor?! 😱😱😱 https://t.co/CIqVXyFSHS pic.twitter.com/bsbEdWsqJR

Mnogi od povređenih bili su u sportskoj odeći.

Kineski medij Caixin javio je da se vozilo SUV zakucalo u više grupa za fitnes i udarilo desetine učesnika. Mnogi od povređenih su bili sredovečni i stariji, mada među njima ima i tinejdžera i dece.

On the evening of November 11th, in Zhuhai, Guangdong, at the Zhuhai Sports Center, there was an incident where a car struck pedestrians. Injured people could be seen lying on the ground throughout the area, presenting a shocking scene. #珠海体育中心 pic.twitter.com/oPIywCji0Q

