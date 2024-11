18. ROĐENDAN ČAROBNJAKA IZ OZA: Dođite na besplatno jubilarno dvestoto izvođenje ove predstave za decu

Kulturni centar Pančeva slavi 18. rođendan dečje pozorišne scene „Pođi Tuda…“ i jubilarno dvestoto izvođenje predstave „Čarobnjak iz Oza,“ 23. novembra u 18 časova. Besplatne karte za izvođenje ove kultne dečje predstave mogu se preuzeti na blagajni KCP-a.

Od premijere 2006. godine do danas, „Čarobnjak iz Oza“ postao je sinonim za radost i prijateljstvo, za vrednosti koje nas inspirišu da prepoznamo snagu u sebi i u onima oko nas. Kulturni centar Pančeva i dečja scena „Pođi Tuda…“ s ponosom su svedočili kako ova priča, ispričana kroz talentovane izvođače, osvaja publiku širom Srbije. Tokom godina, predstava je putovala kroz mnoge gradove, donoseći priznanja koja podsećaju na našu misiju – da kroz umetnost deci i mladima ponudimo svet u kojem će otkrivati istinske vrednosti poput istrajnosti, prijateljstva i poštovanja različitosti.



Branislav Radovanović, urednik dečjeg programa Kulturnog centra Pančeva ovim povodom je izjavio: “Na pragu 200. izvođenja predstave „Čarobnjak iz Oza“ i obeležavanja njenog 18. rođendana, osećamo duboku zahvalnost prema svima koji su postali deo ovog čarobnog putovanja. Ovo nije samo predstava, već priča koja je rasla, razvijala se i osvajala srca generacija koje su se uz nju smejale, učile, maštale i rasle”.

“Čarobnjak iz Oza” ne bi bio moguć bez posvećenosti i kreativnosti mnogih. Posebnu zahvalnost Kulturni centar Pančeva duguje reditelju Nenadu Gvozdenoviću, koji je stvorio jednu od najlepših predstava za decu na ovim prostorima. Naša čarobnica Mina Miladinović, umetnica koja je bajkovitom scenografijom i kostimima osvetlila put kroz Oz, unela je magiju u svaku scenu. Maestro Ivan Aleksijević je svojom muzikom, koja šapuće o prijateljstvu i hrabrosti, dao zvučni pečat ovom delu. Predivne lutke i likovi oživeli su zahvaljujući rukama Zorana Misite, a svaki trenutak na sceni obasjan je njihovim trudom i ljubavlju.

U sjajnoj glumačkoj ekipi naša Doroti – Marina Vodeničar, hrabri Strahinja Strašilo – Jovan Popović, mudri Limeni Drvoseča – Ksenija Perduh, lavovski Krunoslav Lavić – Miroslav Žužić, Severna Čarobnica i Veštica – Jasmina Večanski, uz Milenu Predić, Alisu Lacko, Jelenu Trkulju i ostale članove, neumorno su prenosili ovu bajku deci, šireći poruku o prijateljstvu i inspiraciji.

Biletarnica Kulturnog centra Pančeva otvorena je od ponedeljka do petka od 13 do 21h, subotom od 11 do 21h, dok je nedelja neradni dan.

KULTURNI CENTAR: Izložba grafike „Sećanje“ Sanje Savić Strake