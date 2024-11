DAČIĆ O BLOKADI TUŽILAŠTVA U NOVOM SADU: Onaj ko napadne policiju nije politički aktivista, već nasilnik!

Ministar policije Ivica Dačić gostujući u emisiji „Uranak“ kod Jovane Joksimović na K1 televiziji govorio je o aktuelnoj blokadi Suda i Tužilaštva u Novom Sadu, koju je inicirala opozicija pozivom sudijama i tužiocima da se ne pojave na poslu.

– Niko ne može blokirati rad državnih institucija, a uloga policije je da pomogne da sve prođe bez problema – izjavio je Ivica Dačić i dodao:

– Naš prioritet je očuvanje javnog reda i mira, a ne politički stavovi. Niko nema pravo da udara, gura policiju ili vrši krivična dela poput napada na ovlašćeno lice tokom obavljanja službene dužnosti. Situacija je trenutno mirna, na terenu je oko pedesetak ljudi. Ako neko misli da policija ne može da interveniše, vara se. Ako dođe do upotrebe pendreka, nema povlačenja, i zato apelujem da ne dolazi do takvih situacija. Onaj ko krene na policiju nije politički aktivista, već nasilnik. Ovo nije slabost policije, već njena snaga da izdrži omalovažavanje i provokacije, kao što smo videli u incidentima u Novom Sadu – rekao je on.

Dačić je naglasio da niko od političkih aktivista nije u pritvoru i dodao:

– Politički aktivista nije onaj ko baca kamenje, pali baklje ili ruši kamere na Gradskoj kući. To je nasilje, a nas interesuje samo očuvanje reda i mira. Ti skupovi nisu prijavljeni, a čak i kada bi bili, morali bi biti u skladu sa zakonom i jasno ograničeni. Ovakve situacije su izuzetno retke i neprihvatljive – zaključio je Dačić.

Ministar unutrašnjih poslova Dačić takođe je izjavio da je situacija ispred zgrade tužilaštva i suda u Novom Sadu, gde su predstavnici opozicije i danas organizovali blokadu, trenutno mirna i da je, prema njegovim saznanjima, omogućeno da zaposleni u tim institucijama uđu na svoja radna mesta.

Podsećamo, predstavnici opozicije okupili su se i jutros, drugi dan zaredom, nešto posle 7.30 časova, ispred zgrade Tužilaštva u Novom Sadu koju su blokirali, a na samom početku došlo je do guranja sa policijom.

(Pančevac/K1)

