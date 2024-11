SRBIJA NA KORAK OD EP: Košarkaši deklasirali Dance 72:52

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Danske rezultatom 72:52 u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Srbija je od samog početka nametnula svoj ritam pre svega u odbrani. Pešićevi izabranici su „leteli“ oko Danaca i domaćini nisu mogli da dođu do koša. „Orlovima“ su početnu prednost doneli Avramović i Dobrić, koji su pomogli da se napravi serija 10:0. Dancima je trebalo pet minuta da dođu do prvih poena, dok je Srbija polako povećavala prednost.

Tokom druge deonice, prednost „orlova“ je otišla i preko plus 20 poena, pre sevga zahvaljujući sjajnoj odbrani i velikom broju promašaja košarkaša Danske za tri poena. Bila je to prilika da Pešić da šansu nekim od debitanata pre svega, igraču Mege Mihailu Petroviću koji je pokazao raskošan talenat. Do kraja poluvremena Srbija je otišla na plus 26 čime su „orlovi“ mogli mirnije da uđu u drugo poluvreme.

Drugo poluvreme Srbija je počela nešto slabije nego prvo. „Orlovi“ su bili solidini u odbrani i nisu dozvoljavali Dancima mnogo lako da postižu poene, ali su kaskali u napadu. Pravili su Danci u nekoliko navrata serije 5:0, ali je Srbija to uvek vraćala i održavala razliku od nekih 20-ak poena. Na kraju treće deonice je Ristić uspeo da veže četiri poena i odvede Srbiju na plus 27. Ova razlika dala je prilkiku da Srbija u laganom ritmu uđe u poslednjih deset minuta, i da mirno privede meč kraju. Danska je „pomagala“ Srbiji sa lošim šutem za tri poena pa su Pešićevi momci uspeli da upišu laku pobedu i dođu nadomak Evrobasketa.

Nakon ovog trijumfa Srbija ima tri pobede bez poraza i usamljena je na čelu tabele. Da bi matematički obezbedila prolaz na Evropsko prvenstvo, Srbija mora da trijumfuje protiv Danske i u Beogradu. Za preostala dva mesta na kontinentalnom šampionatu boriće se Danska i Gruzija, dok je Finska kao domaćin već obezbedila plasman na Evrobasket.

Najefikasniji među „orlovima“ bio je Balša Koprivica sa 13 poena i pet skokova. Pratili su ga Avramović i Ristić sa po deset. Kod Danaca najviše se istakao Markus Moler Egelhart sa 13 poena.

(Pančevac/Novosti)

