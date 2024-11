KULTURNI CENTAR: Program do 24. novembra

U petak, 22. novembra u 19.30 sati u Dvorani, u okviru pozorišnog programa KCP-a, na repertoaru je predstava”Sjaj Zvezda na plafonu” večernje scene Pozorišta „Duško Radović” u režiji Damjana Kecojevića. Uloge tumače : Mina Nenadović, Julija Petković, Drina Kecojević, Anđela Alavirević, Nevena Kočović, Filip Stankovski, Sunčica Milanović, Jelena Ilić, Jovana Cvetković, Lana Adžić.

Roman Juhane Tidel „Sjaj zvezda na plafonu” napisan je pre malo više od 20 godina, ali je priča koju je ova autorka tada ispričala aktuelna i danas jer nas se osećanja i odnosi o kojima piše zapravo uvek tiču. Adolescencija kroz koju Jena, glavna junakinja ove priče, prolazi, a koja je sama po sebi vrlo delikatan i komplikovan period odrastanja i sazrevanja, dodatno je usložnjena činjenicom da je njena mama bolesna. Međutim, ovo nije samo priča o bolesti. Ovo je priča o ljubavi, odrastanju, prijateljstvu, zaljubljivanju, o ćerki i majci u različitim životnim dobima.

U nedelju, 24. novembra u 19.30 sati, u Dvorani KCP-a, na repertoaru je pozorišna predstava Srpskog narodnog pozorišta “Na Drini ćuprija”, po motivima dela Ive Andrić i u režiji Kokana Mladenovića.

Uloge tumače : Jelena Antonijević, Strahinja Bojović, Danica Grubački, Gordana Đurđević Dimić, Grigorije Jakišić, Dušan Jakišić, Milan Kovačević, Jugoslav Krajnov, Tijana Maksimović, Marija Medenica, Sanja Mikitišin, Višnja Obradović, Igor Pavlović i drugi.

U povesti koju nam Ivo Andrić opisuje u svom remek-delu, veličanstvena zadužbina jednog vizionara, ponajmanje predstavlja mesto spajanja i radosti, već mesto uzidavanja dvoje blizančadi, mesto nabijanja na kolac, mesto samoubistva lepe Fate Avdagine. Mesto hapšenja, mučenja, odsecanja glava, mesto svakojake nesreće koje je tu da pravi granicu, razdvaja države i narode, biva osvajano, pa i porušeno, od mržnje i nerazumevanja.Kakvi to ljudi nastanjuju višegradsku kasabu? Kakvi je to narodi pohode i osvajaju, kad im je pošlo za rukom da izvrgnu smisao jedne čiste i čestite zamisli? Moramo li svemu da damo ružni i naopaki smisao? Postoji li išta što nadrasta podele i mržnje i što bi Drinu prestalo da čini granicom nezdravih ambicija, a most u Višegradu mestom zločina i podela?

U okviru programa za decu, u subotu, 23. novembra u 18 časova u Dvorani, biće proslavljen 18. rođendan i 200. izvođenje predstave Dečje scene „Pođi tuda…” KCP-a “Čarobnjak iz Oza” u režiji Nenada Gvozdenovića. Uloge tumače: Marina Vodeničar, Alisa Lacko, Ksenija Perduh, Miroslav Žužić, Jovan Popović. Jubilej se obeležava pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Ulaz je slobodan, a besplatne karte se preuzimaju na blagajni KCP-a.

Biletarnica Kulturnog centra Pančeva otvorena je od ponedeljka do petka od 13 do 21 sat, subotom od 11 do 21 sat, dok je nedelja neradni dan.

(Pančevac)

