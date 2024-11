RASPISAN KONKURS ZA OSNOVCE: Naš vojnik, naš heroj

Ministarstvo prosvete i Ministarstvo odbrane raspisuju konkurs za učenike osnovnih škola „Naš vojnik, naš heroj“ u cilju promocije vojnog poziva i približavanja tradicionalnih nacionalnih vrednosti učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji.

Pravo učešća imaju učenici od prvog do osmog razreda svih osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, po uzrasnim grupama – prvi i drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Krajnji rok za dostavljanje radova nastavnicima je 21. februar 2025. godine.

Učenici osnovnih škola treba da kreativno rešenje na temu „Drugi srpski ustanak – 210 godina Vojske Srbije“, u jednoj od tri kategorije: literarni rad – proza ili poezija (do 2.500 karaktera ili do četiri strofe); likovni rad (tehnika po izboru);

multimedija (video-klip u trajanju do tri minuta ili 3Dmaketu).

U okviru svake kategorije, radovi se podnose u navedenim uzrasnim grupama. Kreativno rešenje mora biti originalno i ne sme biti preuzet sa interneta. Učesnik na Konkurs podnosi samo jedan rad, u kategoriji po sopstvenom izboru.

Gotove radove uz navođenje kategorije i uzrasne grupe i uz lične podatke (ime i prezime, razred i odeljenje, mesto i naziv škole koju pohađa i kontakt telefon) i obaveznu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika deteta da se podaci dostavljeni prilikom konkurisanja koriste za potrebe realizacije konkursa pisanu u slobodnoj formi učesnici dostavljaju nastavnicima razredne, odnosno predmetne nastave kategorije u kojoj su radili.

