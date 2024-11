Novogodišnje čarolije: Pančevo poklanja paketiće deci

Prijavljivanje za paketiće počinje u ponedeljak, 25. novembra, i trajaće do 20. decembra

Grad Pančevo će i ove godine obradovati novogodišnjim paketićima mališane uzrasta do 10 godina. Darko Ješić, član Gradskog veća Grada Pančeva zadužen za kulturu i omladinu, objasnio je proceduru prijavljivanja za vaučere s kojima će se preuzimati paketići. Rekao je:

– Bliži se jedan od najradosnijih trenutaka u godini za naše najmlađe sugrađanke i sugrađane: podela novogodišnjih paketića i manifestacija „Pančevačka novogodišnja čarolija”. Pozivam naše starije sugrađane da se pripreme, jer prijavljivanje za paketiće počinje u ponedeljak, 25. novembra, i trajaće do 20. decembra. Prijavljivanje dece i preuzimanje vaučera će se obavljati svakog radnog dana od 8 do 15 sati, a sredom do 19 sati u Gradskom uslužnom centru, u koji se ulazi iz Ulice generala Petra Aračića. Decu mogu prijaviti i roditelji i drugi članovi porodice; potrebno je samo da imaju važeću ličnu kartu i da ponesu detetov izvod iz matične knjige rođenih na uvid.

Podela besplatnih paketića počinje s „Pančevačkom novogodišnjom čarolijom” 27. decembra na platou ispred zgrade Gradske uprave, kada će deca imati priliku i da se druže sa Deda Mrazom i likovima iz omiljenih crtanih filmova.

– Podela paketića postala je tradicija u našem gradu. Ove godine manifestacija „Pančevačka novogodišnja čarolija” će trajati dva dana, 27. i 28. decembra. U to vreme će se deliti i paketići, ali ukoliko roditelji budu sprečeni moćiće da ih preuzmu sve do kraja godine. O terminima preuzimanja paketića za mališane, kao i o detaljima programa koji pripremamo za naše najmlađe sugrađane, blagovremeno ćemo obavestiti javnost. Sada je najvažnije da najavimo da prijava počinje u ponedeljak, 25. novembra, kao i da pravo na besplatne novogodišnje paketiće imaju deca sa teritorije grada Pančeva, zaključno s desetom godinom života – podvukao je Darko Ješić.

Očekuje nas bogat i sadržajan program s Deda Mrazom i animatorima, kao i mnogobrojnim iznenađenjima, što će deci ulepšati prazničnu atmosferu.

(Pančevac / S. T.)

