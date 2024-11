Vučić: Svima je bilo jasno da će grupa najekstremnijih doći u skupštinu da izazove incident

Preedsednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući današnje događaje u Skupštini, rekao je od tragedije od 1. novembra, rekao da od kada se dogodila tragedija u Novom Sadu, možemo da vidimo ljude koji koji svaku tragediju pokušavaju da iskoriste za sebe i sopstvene potrebe.

– Nisu oni bili tužni kao što je bilo 99 posto građana, nisu oni išli niti su znali kada su sahrane, niti kada se izlazi na sedam dana. Oni su pomislili da je prilika za nasilje i da nešto urade za sebe i svoje fotelje – rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da kada vide da im ne ide plan, to izaziva dodatnu tenziju i nervozu kod njih, takođe, dodaje, može da bude da žure dok Tramp ne dođe na vlast.

– Takođe, nisu sigurni koliko dugo će Šolak moći da rasipa pare, pa da požure. Koji god da je razlog, nisu trebali da to sprovode na ovaj način na koji sprovode – rekao je Vučić.

Kako kaže, znao je čim se dogodila tragedija, šta će se na dalje dešavati. Podsetio je da se sve desilo kako je i sam rekao da će biti.

– Mržnja između njihj je nemoguća. Počeli su da optužuju jedni druge i da se dele. Međutim, potpuno je svejedno, ni jedni ni drugi ništa nisu ponudili građanima. Ja pozivam i vlast i opoziciju da razgovaraju – rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su sada rešili da zaustave Most na Savi, dodaje da ne razume šta tu žele da zaustave, kada tim mostom ne sme da se ide.

– Posle kada bi se nešto dogodilo, rekli bi da smo mi krivi. A to je pravi nacistički most, pravljen da prolaze nemački tenkovi preko njih, i on nije trajni most, mi moramo da imamo novi, lepši, moderniji, potpuno siguran most, a da ovaj pomerimo na neko drugo mesto – rekao je Vučić.

Kako kaže, sa unutrašnje strane tog mosta se nalazi drvo, dodaje da ne smeju da ugroze ljude.

– Pitam se zašto se trude toliko da sačuvaju taj most, suština je u tome da mi ne rušimo ništa, mi gradimo nešto mnogo lepše. Imali ste Beograd i druge gradove gde su blokirali saobraćaj i na mnogo njih je došlo do fizičkog obračuna zato što je ljudima već prekipelo – rekao je predsednik.

Kako kaže, ljudi ne mogu da prođu zbog njih 15 okupljenih. Pitao je ko su oni da odlučuju da zaustavljaju ljude.

– Ti problemi se rešavaju na drugačiji način. Zna se da se te stvari rešavaju izborima, svaki dan smo imali nasilje i podrazumevalo se da će to da urade u Skupštini – rekao je Vučić.

Jasno je bilo, dodaje, da će doći u Skupštinu da izazovu incident.

(TV Pink)

