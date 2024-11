Nove medalje za SD Pančevo 1813: Aleksa Rakonjac najuspešnji takmičar

U Smederevu održano je tadicionalno međunarodno takmičenje za mlade do 21 godine starosti, deseti Walther Yought Cup u disciplinama vazdušnom puškom i pištoljem. Među 300 takmičara iz dvanaest zemalja, takmicilo se i trinaest članova iz Streljecke druzine “Pančevo 1813“sa čak 23 nastupa u toku tri dana, a koji su bili najmasovniji i najuspešniji od klubova iz Srbije.

Najuspešniji takmičar turnira je bio upravo Pančevac Aleksa Rakonjac, koji je sa najvišim rezultatom osvojio novu vazdušnu pušku Walther LG 500 itec E i tri zlatne medalje u kategoriji juniora puškom. Najpre je sa svojom mlađom sestrom Ivom, po četvrti put zaredom osvojio zlatnu medalju u disciplini mešovitih parova-miksu, u osnovnim kvalifikacijama sa 627,5 krugova,pa i u finalu sa rezultatom od 16:2 protiv Ekipe Hrvatske. Zatim je osvojio zlatnu medalju u kategoriji najstarijih juniora sa rezultatom od 631,4 kruga i zapečatio uspeh u konkurenciji svih juniora sa zlatnom medaljom i rezultatom od 630,4 kruga koji mu je i doneo novu vazdušnu pušku, treću po redu.

Iva Rakonjac je pored zlatne medalju u miksu sa bratom Aleksom, osvojila i srebrnu medalju sa rezultatom od 627,8 krugova puškom u kategoriji juniorki do 18 godina starosti. Trećeg dana takmičenja, u konkurenciji svih juniorki puškom, sa rezultatom od 624,3 kruga, bila je nadomak finala od kojeg je odvojilo samo 0,9 krugova, a koje nije ostvarila u zadnjoj slabijoj seriji pogodaka.

Vazdušnom puškom su nastuplili i mlađi takmičari Streljačke družine“ Pančevo 1813“u kategoriji do 16 godina, Ana Negovanović, Elena Flora, Nikola Flora i Ognjen Bunčić, od kojih se narednih godina očekuju visoki rezultat i plasmani.

Najuspešniji Pančevac pištoljem bio je Marko Ninković koji je osvojio srebrnu medalju u disciplini miks pištoljem sa članicom Partizana Nađom Martinović, sa kojom već cetiri godine uspešno nastupa. U kategoriji juniora do osamnaest kodina, Marko je osvojio šesto mesto sa 555 krugova, a u konkurenciji svih juniora do 21 godine, osvojio je peto mesto sa rezultatom od visokih 568 krugova u kvalifikacijama za finale u kojem je ostao na osmoj poziciji. Njegov stariji brat Velimir je osvojio šesto mesto sa rezultatom od 562 kruga u kategoriji starijih juniora pištoljem. Uspešni su bili i najmlađi takmičari pištoljem u kategoriji do 16 godina, i osvojili četvrto mesto ekipno.

Andrej Jeftenić i Jovan Kondić su sa rezultatima od 548 krugova delili peto i šesto mesto a nastupili su Ognjen Bunčić sa 518, Petra Papić sa 517 i Ivana Ančić sa rezultatom od 461 kruga. U disciplini miks pištoljem su nastupila još dva mlada pančevačka para Petra Papić i Velimir Ninković i najmlađi Ivana Ančić i Jovan

Kondić, ali nisu uspeli da se plasiraju u finale u veoma jakoj konkurenciji od 32 ekipe, mada njihovo vreme tek dolazi.

Narednog vikenda će biti takmičenje u Zagrebu, a slede u Beogradu, Osjeku i Kikindi.

(Pančevac/SD Pančevo 1813)

NOVI USPEH SD PANČEVO 1813: Na Ligi pionira vazdušnom puškom i pištoljem osvojene 4 medalje

USPEH SD PANČEVO 1813 U SLOVAČKOJ: Srebro za Ivu Rakonjac i Andreja Jeftenića