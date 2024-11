Na snazi prekid vatre između Hezbolaha i Izraela, libanska vojska preuzima kontrolu juga zemlje

Libanska vojska saopštila je da je preduzela „neophodne mere“ za preraspoređivanje svojih snaga u južnom Libanu, gde je noćas na snagu stupio prekid vatre između Izraela i proiranskog pokreta Hezbolah.

Vojska Libana je apelovala na raseljene da se ne vraćaju u područja kod linije fronta pre povlačenja izraelske vojske.

„Vojska preduzima neophodne mere da završi svoje raspoređivanje na jugu Libana“, saopštile su oružane snage.

„Komanda vojske poziva građane da sačekaju pre nego što se vrate u sela i gradove koji se nalaze na liniji fronta, gde su prodrle snage izraelskog neprijatelja“, dodaje se.

Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, koji su najavile SAD i Francuska, stupio je na snagu noćas u 04.00 po lokalnom vremenu.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

„The length of the ceasefire depends on what happens in Lebanon. We will enforce the agreement and respond forcefully to any violation. We will continue united until victory.“

Full remarks >>https://t.co/43nIjRoJQv

