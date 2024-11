VUČIĆ: Stvari ne idu u dobrom smeru, moramo da jačamo naše snage i našu vojsku

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na TV Pink da je želeo ljudima da kaže da stvari ne idu u dobrom smeru.

-Moja predviđanja su da će sve ono što se zbiva izmicati kontroli sve više. Svaka izjava sa bilo koje strane u najmanju ruku nije deeskalatorna. Plašim se da sve to vodi sukobu još većim razmera. Mi moramo da jačamo naše snage i našu vojsku, ali i da vodimo računa o nekim drugim stvarima – rekao je predsednik.

– Nasilnici najčešće govore o borbi protiv nasilja, uvek se pozivajući na nešto što je samo njima znano – rekao je predsednik komentarišući izjave Dragan Đilasa.

– Sudbine tih ljudi ih nisu zanimale. Nikada nisu ni tražili ništa čime bi mogli tim ljudima da pomognu. Nikakav pijetet prema žrtvama nisu pokazali, ali su zato pokazali da im je stalo do vlasti pa su doveli kamion sa fekalijama, pa su lupali prozore na gradskoj skupštini, skidali zastave, bacali ih na patos i cepali. To im je kao crvena marama, uvek im je posebna vrsta provokacije kada negde više našu trobojku – dodaje on.

– Šutirali su i napadali policajce, onda su rekli da su to ubačeni elementi, a onda su sutradan tražili da ubačeni elementi budu pušteni. Evo svi su im ubačeni elementi pušteni – pošto su to toliko tražili koliko sam već čuo, na slobodi su. Nisam siguran da to ima veze sa pravom i nisam siguran da bi to tako nekom drugom bilo ukinuto – rekao je predsednik.

– Nemaju pojma ni šta blikiraju. Njih 40, 50 kolko ih se skupi i vi ih sve već znate. Svakog od njih poimence znate – dodao je on.

Dodaje da su nakon Novog Sada krenuli da blokiraju rušenje „nacističkog mosta“.

– Pazite kakav su oni odvratni trik smislili – kažu „ni nacisti ga nisu srušili“. Ne ne, nacisti su ga izgradili, da budemo sasvim načisto. Projektantska firma iz Dortmunda, radili nacisti koji su bili ovde na terenu, brzo ga izgradili, ali su ostavili da dole bude drvo, a ne beton ispod onog železnog dela. Pitanje je kada će taj most da padne. Da most padne danas ili sutra, a da ide saobraćaj, da budu 4 tramvaja na njemu i da nam pogine 500, 1000 ljudi, sa svim automobilima koji idu… Ili dve hiljade ljudi sa onima pored jer je to centar grada, oni bi rekli „Vučiću moramo da te obesimo“. A ovako kažu „ne ne, čuvajmo taj most, pa da sačekamo možda neku tragediju“. Mi kažemo – „ali mi ne rušimo most, mi ćemo i taj nacistički most da sačuvamo“, pa ćemo da ga prebacimo negde, biće rekonstruisan i siguran za pešake, jer ovakav ne može ni pešake da podnese – ističe Vučić.

Kaže da će biti napravljen velelepni most – simbol grada, te i da se u Novom Sadu dižu tri mosta.

– Taj most će biti lepši i od Gazele i od Brankovog mosta. Bićemo jedan od gradova sa najlepšim mostovima. I onda oni kažu – „nedamo vam to da radite“. A šta je to što vi ljudi u strvari hoćete? Vi sprečavate one ljude kojima je posao da to rade – da obezbede sigurnost za ljude, pa idete maltretirate policiju, koja vas nije pipnula, već profesionalno radi svoj posao – istakao je predsednik i dodao da niko nema pravo da blokira mostove i krši ustav.

(Pančevac/Novosti)

